ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल के आखिरी क्वार्टर की पहली सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. ये बात सिर्फ कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम या किसी और भाषा में हुई बॉक्स ऑफिस कमाई पर लागू नहीं होती, बल्कि हिंदी भाषा से हुई कमाई पर भी लागू होती है.

दरअसल 2 अक्टूबर को रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने हिंदी में हालिया रिलीज किसी बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा कमाई करते हुए एक हफ्ते में ही 100 करोड़ी बनने का रिकॉर्ड बना दिया है.

'कांतारा चैप्टर 1' का हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, ओपनिंग डे पर कन्नड़ छोड़कर किसी दूसरी साउथ भाषा से ज्यादा हिंदी पट्टी से कमाई की. इसके बाद कई अलग-अलग दिनों में फिल्म ने ओरिजनल लैंग्वेज से भी ज्यादा कमाई हिंदी से की. नीचे टेबल पर आप फिल्म की एक हफ्ते की हिंदी वर्जन से हुई कमाई देख सकते हैं.

डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ रुपये में) डे 1 18.5 डे 2 12.5 डे 3 19.5 डे 4 23 डे 5 8.75 डे 6 11.25 डे 7 8.25 टोटल 101.75

हिंदी दर्शक बनते हैं साउथ फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत

पिछली कुछ बड़ी ब्लॉकबस्टर साउथ फिल्मों की कमाई देखें तो उनके ब्लॉकबस्टर होने की वजह ही हिंदी भाषी दर्शक थे.

उदाहरण के लिए सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर 'पुष्पा 2' का कलेक्शन देख सकते हैं. अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने इंडिया में 1274.1 करोड़ कमाए, जिसमें से हिंदी से आई कमाई 812.14 करोड़ रुपये रही.

इसके अलावा, हालिया उदाहरण 'महावतार नरसिम्हा' भी है. फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर इसीलिए बन पाई क्योंकि इसने सबसे ज्यादा कमाई हिंदी से ही की. फिल्म की जहां सभी भाषों में मिलाकर इंडिया में कमाई 250.29 करोड़ रही. तो वहीं सिर्फ हिंदी की कमाई 187.69 करोड़ रही.

अब 'कांतारा चैप्टर 1' की सभी भाषाओं की ओवरऑल कमाई देखें तो ये एक हफ्ते में 316.25 करोड़ रही, तो वहीं फिल्म ने हिंदी से अकेले टोटल कमाई का एक तिहाई हिस्सा निकाल लिया.