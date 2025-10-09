हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Box Office: साउथ को फिर ऑडियंस ने माथे बिठाया, 'कांतारा चैप्टर 1' के हिंदी वर्जन की कमाई बड़ी भयंकर है

Box Office: साउथ को फिर ऑडियंस ने माथे बिठाया, 'कांतारा चैप्टर 1' के हिंदी वर्जन की कमाई बड़ी भयंकर है

Kantara Chapter 1 Hindi Box Office Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' फिर से वही इतिहास दोहरा रही है जो इससे पहले कई साउथ फिल्में हिंदी दर्शकों के सहारे बना चुकी हैं.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 09 Oct 2025 07:52 PM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल के आखिरी क्वार्टर की पहली सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. ये बात सिर्फ कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम या किसी और भाषा में हुई बॉक्स ऑफिस कमाई पर लागू नहीं होती, बल्कि हिंदी भाषा से हुई कमाई पर भी लागू होती है.

दरअसल 2 अक्टूबर को रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने हिंदी में हालिया रिलीज किसी बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा कमाई करते हुए एक हफ्ते में ही 100 करोड़ी बनने का रिकॉर्ड बना दिया है.

'कांतारा चैप्टर 1' का हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, ओपनिंग डे पर कन्नड़ छोड़कर किसी दूसरी साउथ भाषा से ज्यादा हिंदी पट्टी से कमाई की. इसके बाद कई अलग-अलग दिनों में फिल्म ने ओरिजनल लैंग्वेज से भी ज्यादा कमाई हिंदी से की. नीचे टेबल पर आप फिल्म की एक हफ्ते की हिंदी वर्जन से हुई कमाई देख सकते हैं.

डे  बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ रुपये में)
डे 1 18.5
डे 2 12.5
डे 3 19.5
डे 4 23
डे 5 8.75
डे 6 11.25
डे 7 8.25
टोटल 101.75

हिंदी दर्शक बनते हैं साउथ फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत

पिछली कुछ बड़ी ब्लॉकबस्टर साउथ फिल्मों की कमाई देखें तो उनके ब्लॉकबस्टर होने की वजह ही हिंदी भाषी दर्शक थे.

  • उदाहरण के लिए सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर 'पुष्पा 2' का कलेक्शन देख सकते हैं. अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने इंडिया में 1274.1 करोड़ कमाए, जिसमें से हिंदी से आई कमाई 812.14 करोड़ रुपये रही.
  • इसके अलावा, हालिया उदाहरण 'महावतार नरसिम्हा' भी है. फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर इसीलिए बन पाई क्योंकि इसने सबसे ज्यादा कमाई हिंदी से ही की. फिल्म की जहां सभी भाषों में मिलाकर इंडिया में कमाई 250.29 करोड़ रही. तो वहीं सिर्फ हिंदी की कमाई 187.69 करोड़ रही.
  • अब 'कांतारा चैप्टर 1' की सभी भाषाओं की ओवरऑल कमाई देखें तो ये एक हफ्ते में 316.25 करोड़ रही, तो वहीं फिल्म ने हिंदी से अकेले टोटल कमाई का एक तिहाई हिस्सा निकाल लिया.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 09 Oct 2025 07:52 PM (IST)
Tags :
Box Office Rishab Shetty Kannada Cinema Kantara Chapter 1 Box Office Collection Kantara Chapter 1 Hindi Box Office Collection
