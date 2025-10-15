ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के पहले दिन से अब तक ऐसा भौकाल मचाया है कि हर कोई हैरान रह गया है. वरुण धवन की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के साथ ये 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. जहां वरुण धवन स्टारर फिल्म रिलीज के 13 दिनों में अपना बजट भी वसूल नहीं पाई है. वहीं ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने इतना बंपर कलेक्शन कर लिया है कि मेकर्स की तिजोरियां भी नोटों से लबालब भर चुकी हैं. चलिए यहां जानते हैं ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को कितना कारोबार किया है?

‘कांतारा चैप्टर 1’ ने 13वें दिन कितनी की कमाई?

‘कांतारा चैप्टर 1’ क्या करके मानेगी? जी हां फिल्म की धुआंधार परफॉर्मेंस देखकर हर कोई यही कह रहा है. इस पीरियड ड्रामा एक्शन थ्रिलर ने ना केवल छप्परफाड़ कारोबार कर लिया है बल्कि तमाम रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं. वहीं ये फिल्म रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी अच्छा कारोबार कर रही है और हर दिन करोड़ों छाप रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के पहले हफ्ते में 337.4 करोड़ का कारोबार किया था.

इसके बाद 9वें दिन फिल्म ने 22.25 करोड़, 10वें दिन 39 करोड़, 11वें दिन 39.75 करोड़ और 12वें दिन 13.35 करोड़ का कारोबार किया है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के 13वें दिन 13.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ‘कांतारा चैप्टर 1’ की 13 दिनों की कुल कारोबार 465.25 करोड़ रुपये हो गया है.

‘कांतारा चैप्टर 1’ गोट और टाइगर 3 को दी मात

‘कांतारा चैप्टर 1’ ने 13 दिनों में कुल 465.25 करोड़ का कलेक्शन कर विजय की द गोट (457 करोड़ रुपये) की दुनिया भर में लाइफटाइम कमाई को मात दे दी है. इसी के साथ इसने भारत की कमाई के साथ सलमान खान की टाइगर 3 के 464 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पार कर लिया है.

‘कांतारा चैप्टर 1’ 500 करोड़ से रह गई कितनी दूर

‘कांतारा चैप्टर 1’ ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के 13 दिनो में खूब नोट बटोर लिए हैं और जबरदस्त मुनाफा भी कमा लिया है. ये फिल्म भारत में कुल 465.25 करोड़ की कमाई कर अब 500 करोड़ की ओर बढ़ रही है. इस आंकड़े को छूने के लिए इसे बस 34.25 करोड़ और कमाने की जरूरत है. फिल्म की कमाई की रफ्तार देखते हुए ये जल्द ही 500 करोड़ी बन जाएगी और नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेगी.

कंतारा चैप्टर 1 के बारे में

ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखित और निर्देशित, कंतारा चैप्टर 1, 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कंतारा का प्रीक्वल है. ओरिजनल फिल्म से लगभग एक हज़ार साल पहले के बैकग्राउंड पर बेस्ड ये फिल्म बूटा कोला अनुष्ठान की प्राचीन उत्पत्ति को हाईलाइट करती है और उस पौराणिक कथा और इतिहास को दिखाती है जो पहली फिल्म का कोर थी.