एक्सप्लोरर
Diwali 2025 Outfit: जाह्नवी- आलिया से करीना तक, दिवाली आउटफिट के लिए एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
ृDiwali 2025 Outfit Ideas: दिवाली पर अपने आउटफिट को लेकर हैं कंफ्यूज तो यहां हम आपके लिए एक्ट्रेससे का कलेक्शन लेकर आए हैं जिनसे आप दिवाली आउटफिट के लिए इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
इस दिवाली, बॉलीवुड के सबसे चमकते सितारों से इंस्पिरेशन लें और अपने फेस्टिव आउटफिट में सिनेमाई ग्लैमर का तड़का लगाएं. खूबसूरत साड़ियों से लेकर स्टाइलिश लहंगों तक, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ट्रेडिशन और मॉर्डन फ्लेयर को ब्लेंड करना बखूबी जानती हैं. तो दिवाली के इस सीज़न में इन दिवाज के स्टाइल को कॉपी कर आप भी सबकी तारीफ पा सकती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 14 Oct 2025 01:54 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
दिवाली आउटफिट के लिए इन एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
बॉलीवुड
10 Photos
अनीत पड्डा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से सबको दीवाना बना देती हैं 'सैयारा' एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
हार्दिक पंड्या ने इन 6 एक्ट्रेस को डेट किया, दो बार की शादी, अफेयर्स की लिस्ट लंबी है
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारत ने रद्द कर दिया मिसाइल टेस्ट? बढ़ गई थी चीन और अमेरिका की धड़कन, जासूसी के लिए घूमने लगे जहाज
बिहार
खुली जीप पर नामांकन के लिए निकले अनंत सिंह, 3 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था, 200 कारीगर लगे
इंडिया
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
डिकॉक से पहले इन क्रिकेटरों ने भी संन्यास से लिया यू-टर्न, रिटायरमेंट से वापस आकर दोबारा खेला इंटरनेशनल क्रिकेट
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
दिवाली आउटफिट के लिए इन एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
बॉलीवुड
10 Photos
अनीत पड्डा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से सबको दीवाना बना देती हैं 'सैयारा' एक्ट्रेस
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion