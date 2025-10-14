हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025 Outfit: जाह्नवी- आलिया से करीना तक, दिवाली आउटफिट के लिए एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ

Diwali 2025 Outfit: जाह्नवी- आलिया से करीना तक, दिवाली आउटफिट के लिए एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ

ृDiwali 2025 Outfit Ideas: दिवाली पर अपने आउटफिट को लेकर हैं कंफ्यूज तो यहां हम आपके लिए एक्ट्रेससे का कलेक्शन लेकर आए हैं जिनसे आप दिवाली आउटफिट के लिए इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 02:01 PM (IST)
ृDiwali 2025 Outfit Ideas: दिवाली पर अपने आउटफिट को लेकर हैं कंफ्यूज तो यहां हम आपके लिए एक्ट्रेससे का कलेक्शन लेकर आए हैं जिनसे आप दिवाली आउटफिट के लिए इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

इस दिवाली, बॉलीवुड के सबसे चमकते सितारों से इंस्पिरेशन लें और अपने फेस्टिव आउटफिट में सिनेमाई ग्लैमर का तड़का लगाएं. खूबसूरत साड़ियों से लेकर स्टाइलिश लहंगों तक, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ट्रेडिशन और मॉर्डन फ्लेयर को ब्लेंड करना बखूबी जानती हैं. तो दिवाली के इस सीज़न में इन दिवाज के स्टाइल को कॉपी कर आप भी सबकी तारीफ पा सकती हैं.

1/7
अगर आप दिवाली पर लहंगा पहनना चाह रही हैं तो आप बॉलीवुड की परम सुंदरी यानी जाह्नवी कपूर के लुक को कॉपी कर सकती हैं. इस लुक में आप काफी क्लासी लगेंगी.
अगर आप दिवाली पर लहंगा पहनना चाह रही हैं तो आप बॉलीवुड की परम सुंदरी यानी जाह्नवी कपूर के लुक को कॉपी कर सकती हैं. इस लुक में आप काफी क्लासी लगेंगी.
2/7
दिवाली पर आलिया का ये लुक भी रिक्रिएट किया जा सकता है. एक्ट्रेस ने प्रिंटेड स्लीवलेस ब्लाउज के साथ स्लिक की ऑरेंज साड़ी कैरी की है. इस लुक में एक्ट्रेस बला की खूबसूरत लग रही हैं.
दिवाली पर आलिया का ये लुक भी रिक्रिएट किया जा सकता है. एक्ट्रेस ने प्रिंटेड स्लीवलेस ब्लाउज के साथ स्लिक की ऑरेंज साड़ी कैरी की है. इस लुक में एक्ट्रेस बला की खूबसूरत लग रही हैं.
3/7
अगर दिवाली पर ट्रेडिशनल लगने के साथ ग्लैम भी लगना है तो आप अनन्या पांडे के इस लुक को क़पी कर सकती हैं. एक्ट्रेस ने डीप नेक ब्रालेट के साथ हैवी एम्बेलिश्ड ए लाइफ स्कर्ट पेयर की है साथ ही मैचिंग कलर का दुपट्टा लिया हुआ है.
अगर दिवाली पर ट्रेडिशनल लगने के साथ ग्लैम भी लगना है तो आप अनन्या पांडे के इस लुक को क़पी कर सकती हैं. एक्ट्रेस ने डीप नेक ब्रालेट के साथ हैवी एम्बेलिश्ड ए लाइफ स्कर्ट पेयर की है साथ ही मैचिंग कलर का दुपट्टा लिया हुआ है.
4/7
दिवाली पर एलिगेंट लगना है तो माधुरी दीक्षित का ये साड़ी लुक परफेक्ट रहेगा. एक्ट्रेस ने साड़ी के साथ गले में हैवी गोल्ड का नेकलेस भी पहना है. इस लुक को रिक्रिएट कर आप पूरी महफिल लूट सकती हैं.
दिवाली पर एलिगेंट लगना है तो माधुरी दीक्षित का ये साड़ी लुक परफेक्ट रहेगा. एक्ट्रेस ने साड़ी के साथ गले में हैवी गोल्ड का नेकलेस भी पहना है. इस लुक को रिक्रिएट कर आप पूरी महफिल लूट सकती हैं.
5/7
करीना कपूर के इस सिल्वर साड़ी के लुक को भी आप इस दिवाली पर रिक्रिएट कर दिवाली पर खूब शाइन कर सकती हैं.
करीना कपूर के इस सिल्वर साड़ी के लुक को भी आप इस दिवाली पर रिक्रिएट कर दिवाली पर खूब शाइन कर सकती हैं.
6/7
दिवाली पर कृति सेनन का ये मल्टीकलर लहंगा लुक भी खूब जंचेगा. एक्ट्रेस की तरह फुल स्लीव्स मैचिंग ब्लाउज और मैचिंग दुपट्टे में आप त्योहार पर खूब छाई रहेंगी.
दिवाली पर कृति सेनन का ये मल्टीकलर लहंगा लुक भी खूब जंचेगा. एक्ट्रेस की तरह फुल स्लीव्स मैचिंग ब्लाउज और मैचिंग दुपट्टे में आप त्योहार पर खूब छाई रहेंगी.
7/7
दिवाली के त्योहार पर सारा का ये ब्रोकेड का शाइनी लहंगा-चोली एकदम परफेक्ट चॉइस रहेगा, फेस्टिव सीजन में इस आउफिट को पहनकर जब आप निकलेंगी तो हर निगाहें बस आप पर ही होंगी.
दिवाली के त्योहार पर सारा का ये ब्रोकेड का शाइनी लहंगा-चोली एकदम परफेक्ट चॉइस रहेगा, फेस्टिव सीजन में इस आउफिट को पहनकर जब आप निकलेंगी तो हर निगाहें बस आप पर ही होंगी.
Published at : 14 Oct 2025 01:54 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Alia Bhatt KAREENA KAPOOR Diwali 2025 Diwali Outfit Deepavali 2025 Diwali Outfit Ideas Ethnic Wear Trends

Photo Gallery

