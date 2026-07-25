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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासरकार की बातचीत की पहल पर कमल हासन ने जताई खुशी, कहा, 'ये मौका पेपर लीक से कहीं आगे है'

सरकार की बातचीत की पहल पर कमल हासन ने जताई खुशी, कहा, 'ये मौका पेपर लीक से कहीं आगे है'

Kamal Haasan On CJP Protest: कमल हासन ने CJP के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार के बातचीत के फैलसे का स्वागत किया. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 25 Jul 2026 04:38 PM (IST)
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नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में जारी छात्रों का प्रदर्शन जारी है. इस मुद्दे पर कई सितारो ने अपनी आवाज उठाई और छात्रों का समर्थन किया. इसी बीच दिग्गज एक्टर और राज्यसभा सांसद कमल हासन ने भी अपनी बात रखी है. उनका कहना है कि टकराव की जगह बातचीत का रास्ता अपनाना सही कदम है और यही लोकतंत्र की असली ताकत भी है. 

नीट प्रोटेस्ट पर कमल हासन का बड़ा बयान
हाल ही में कमल हासन ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, संवाद को टकराव की जगह लेते देखना अच्छा लग रहा है. असहमति को भी बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए. यही लोकतंत्र की असली ताकत है. बापू की धरती पर पेलेट गन, बिजली के झटके देने वाली लाठियां और कील लगी लाठियों जैसी चीजों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए.

उन्होंने आगे लिखा, 'लेकिन सुरक्षा कर्मियों पर हमले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों की भी जांच होनी चाहिए. जवाबदेही किसी एक पक्ष की नहीं हो सकती. ये मौका सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं बड़ा है. मैं शिक्षा और परीक्षा सुधार के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की अपील करता हूं, जिसके पास तीन महीने का रोडमैप हो. इसका मकसद परीक्षाओं में भरोसा वापस लाना, छात्रों का तनाव कम करना और शिक्षा व्यवस्था को सही करना होना चाहिए.'

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'तमिलनाडु की आवाज भी होनी चाहिए शामिल'
पोस्ट में उन्होंने कहा, 'इसमें तमिलनाडु की आवाज भी शामिल होनी चाहिए, जहां युवा अनीता की मौत ने दिखाया था कि एक बड़ी परीक्षा का दबाव कितना गंभीर हो सकता है. सरकार का बातचीत के लिए आगे आना स्वागत योग्य है. अब हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये बातचीत लंबे समय तक चलने वाले सुधारों तक पहुंचे. रास्ता लंबा है, लेकिन भारतवासियों को इसे मिलकर तय करना होगा.'

बता दें, करीब एक महीने से छात्र दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोट जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व  में प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी नीट पेपर लीक और परीक्षा ने सुधार को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जारी किया बयान
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सरकार मामले की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित कर रही है.

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Published at : 25 Jul 2026 04:38 PM (IST)
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