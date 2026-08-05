'मैं सूर्या से तीन गुना ज्यादा कमाती थी...', पति संग सैलरी गैप पर ज्योतिका का बड़ा बयान

साउथ सिनेमा की मशहूर जोड़ी सूर्या और ज्योतिका की गिनती इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में होती है. दोनों की शादी को करीब दो दशक हो चुके हैं, लेकिन आज भी दोनों की बॉन्डिंग और एक-दूसरे के लिए सम्मान फैंस को कपल गोल्स देता है. हाल ही में ज्योतिका ने पति सूर्या के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की और बताया कि आखिर वो उन्हें एक 'ग्रीन फ्लैग' पार्टनर क्यों मानती हैं.

शुरुआती दिनों में मेरी फीस सूर्या से तीन गुना ज्यादा थी...

'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' को दिए इंटरव्यू में ज्योतिका ने अपने पति सूर्या की जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि सूर्या सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं, बल्कि एक अच्छे पति और इंसान भी हैं. इंटरव्यू में ज्योतिका और सूर्या ने अपने करियर के शुरुआती दौर को याद किया. इस दौरान ज्योतिका ने बताया कि जब दोनों ने इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब उनकी कमाई सूर्या से करीब तीन गुना ज्यादा थी.

ज्योतिका ने कहा, 'जब हम दोनों ने इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब मेरी कमाई सूर्या से करीब तीन गुना ज्यादा थी, लेकिन समय के साथ हालात बदल गए हैं. अब मैं उनसे 30 गुना कम कमाती हूं.' ज्योतिका की इस बात पर सूर्या भी हंस पड़े. हालांकि, एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि कमाई में अंतर कभी भी उनके रिश्ते के बीच नहीं आया. उन्होंने कहा, 'एक मजबूत शादी की नींव पैसे नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और एक-दूसरे को समझने से बनती है.'

'ग्रीन फ्लैग' पति हैं सूर्या

ज्योतिका ने सूर्या की तारीफ करते हुए अपने पति को 'ग्रीन फ्लैग' बताया. उन्होंने कहा, 'आपको अपने साथ मौजूद महिला की भावनाओं को समझना होगा. अगर वो खाना नहीं बनाना चाहती, तो ठीक है. ऐसी बातें हमने सुनी हैं, है ना? मैं यहां फेमिनिस्ट बनने की कोशिश नहीं कर रही हूं, लेकिन घर पर हम बराबर हैं और ये भावना किसी पुरुष के अंदर से दिल की गहराई से आती है. सूर्या में ये खूबी है. ये ग्रीन फ्लैग हैं.'

किचन में साथ काम करते हैं सूर्या और ज्योतिका

उन्होंने आगे कहा, 'अगर मैं कभी खाना बना रही होती हूं, तो वो किचन में आकर मेरे साथ खाना बनाते हैं. हम फिल्म बनाने से लेकर बच्चों की परवरिश करने और छुट्टियों पर जाने तक, सब कुछ साथ मिलकर करते हैं. मुझे लगता है कि हमें बस एक-दूसरे को आगे बढ़ते देखना अच्छा लगता है.'

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इन फिल्मों में किया साथ काम

बता दें कि सूर्या और ज्योतिका ने पहली बार डायरेक्टर वसंत की फिल्म 'पूवेल्लम केट्टुप्पार' (1999) में साथ काम किया था. इसके बाद दोनों की जोड़ी 'उयिरिले कलन्थथु' (2000), 'काखा काखा', 'पेरज़गन' (2004), 'मायावी' (2005) और 'सिल्लुनु ओरु काधल' (2006) जैसी फिल्मों में नजर आई.

कब हुई सूर्या और ज्योतिका की शादी?

सूर्या और ज्योतिका ने साल 2006 में शादी की थी. ये कपल दो बच्चों के पेरेंट्स हैं. शादी के बाद ज्योतिका ने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बनाई और परिवार पर ध्यान दिया. इसके बाद उन्होंने साल 2015 में रोशन एंड्र्यूज की फिल्म '36 वयाधिनिले' से वापसी की.

सूर्या और ज्योतिका का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो ज्योतिका पिछली बार सोनाक्षी सिन्हा के साथ फिल्म 'सिस्टम' में नजर आई थीं. इसमें आशुतोष गोवारिकर भी लीड रोल में हैं. ये फिल्म 22 मई 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी. वहीं, सूर्या इन दिनों फिल्म 'करुप्पू' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं.

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