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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'ये एहसान जीवन भर याद रहेगा...', शांतुन ने जताया सीएम विजय का आभार, पिता के. भाग्यराज के निधन के बाद दिया था साथ

'ये एहसान जीवन भर याद रहेगा...', शांतुन ने जताया सीएम विजय का आभार, पिता के. भाग्यराज के निधन के बाद दिया था साथ

Shanthnu Bhagyaraj Thanks CM Vijay: के. भाग्यराज के निधन के बाद उनके बेटे शांतनु भाग्यराज ने तमिलनाडु के सीएम विजय का आभार जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर किया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 30 Jun 2026 07:51 PM (IST)
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तमिल सिनेमा के मशहूर राइटर और फिल्ममेकर के. भाग्यराज अब हमारे बीच नहीं रहे. 27 जून को 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. के. भाग्यराज के जाने से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. वहीं, पिता के निधन से उनके बेटे और एक्टर शांतनु भाग्यराज भी गहरे सदमे में हैं. इस मुश्किल घड़ी में तमिलनाडु के सीएम विजय ने शांतनु भाग्यराज और उनके परिवार का साथ दिया था. 

आभार सिर्फ शब्दों में कैसे बयां कर सकता हूं?
अब शांतनु ने विजय का आभार जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया है. उन्होंने अपनी शादी से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर की. शांतनु ने विजय का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, 'मैं आपके प्रति अपना आभार सिर्फ शब्दों में कैसे बयां कर सकता हूं? सच कहूं तो, यह एक ऐसा एहसान है जो जीवन भर याद रहेगा. आपने मेरी शादी के दिन खुद थाली (मंगलसूत्र) सौंपकर उस दिन को खुशियों से भर दिया था. मैं उसके लिए अभी भी आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं.' 

मैं अपने आखिरी वक्त तक याद रखूंगा...
उन्होंने आगे लिखा, 'फिर आप मेरे पिता के निधन के बाद आप शोक व्यक्त करने मेरे घर आए. उस वक्त आपने अपना सारा काम एक तरफ रखकर मेरी मां को सांत्वना देने के लिए आप घुटनों के बल बैठे. यह देखकर मैं बहुत भावुक हो गया. राजकीय सम्मान! मृत्यु के बाद भी सम्मान मिलना किसी कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात है. मेरे पिता को उनके नाम के हिसाब से जो सम्मान आपने दिया, उसे मैं अपने आखिरी वक्त तक याद रखूंगा. अभी और क्या कहूं? हाथ जोड़कर दिल से आभार, अन्ना.'

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कौन थे के. भाग्यराज?
बता दें कि के. भाग्यराज का पूरा नाम कृष्णास्वामी भाग्यराज है. उनका जन्म 7 जनवरी 1953 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के वेल्लाकोईल में हुआ था. उनकी पत्नी पूर्णिमा पूर्व एक्ट्रेस हैं. वहीं उनके बेटे शांतनु भी जाने-माने एक्टर हैं. के. भाग्यराज की एक बेटी भी हैं जिनका नाम शरण्या है. के. भाग्यराज एक डायरेक्टर होने के साथ-साथ बेहतरीन कहानी कहने, स्क्रीनप्ले लिखने वाली शख्सियत भी थे. 

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Published at : 30 Jun 2026 07:51 PM (IST)
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CM Vijay K Bhagyaraj
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