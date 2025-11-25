ठंडे बस्ते में चली गई जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर की देवारा 2? एक्टर को पसंद नहीं आई कहानी?

जाह्नवी कपूर और जूनियर एनटीआर की फिल्म देवारा काफी चर्चा में रही थी. 2024 में रिलीज हुई फिल्म कमिर्शियली सक्सेसफुल रही. पहली फिल्म की सक्सेस के बाद मेकर्स ने सितंबर महीने में दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट की थी. लेकिन अब खबरें हैं कि फिल्म का सेकंड पार्ट कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है.

ठंडे बस्ते में चली गई देवारा 2

123 Telugu के मुताबिक, देवारा 2 टेंपरेरी ठंडे बस्ते में चली गई है. Siva Koratala नए ड्राफ्ट पर काम किया. लेकिन जूनियर एनटीआर को लग रहा है कि स्टोरी उतनी अच्छी नहीं है. उन्हें कहानी थोड़ी फोर्स्ड लग रही है. हालांकि, मेकर्स ने इस लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. फैंस फिल्म के सेकंड पार्ट को लेकर क्लियरिटी चाहते हैं.

मेकर्स ने ऐसे की थी देवारा 2 की अनाउंसमेंट

27 सितंबर को मेकर्स ने सोशल मीडिया पर देवारा के सीक्वल की अनाउंसमेंट की. उन्होंने फिल्म का नया पोस्ट रिलीज किया था. इस पोस्ट में जूनियर एनटीआरप काफी हैंडसम लग रहे थे. वो पोस्टर में कैमरे की तरफ घूरते नजर आए.

फिलहाल जूनियर एनटीआर प्रशांत नील की एक्शन ड्रामा में काम कर रहे हैं. वो जल्द ही अगला शेड्यूल शुरू करेंगे. जूनियर एनटीआर को पिछली बार फिल्म वॉर 2 में देखा गया था. इस फिल्म में ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी भी नजर आए थे. वॉर 2 में जूनियर एनटीआर एक्शन करते दिखे थे. फिल्म से काफी उम्मीदें थीं हालांकि, फिल्म को खास अच्छा रिव्यू नहीं मिला था. वॉर 2 फ्लॉप हो गई थी. फिल्म 400 करोड़ के बजट में बनी थी और 365 करोड़ के आसपास कमाई की थी.

देवारा से पहले जूनियर एनटीआर को फिल्म आरआरआर में देखा गया था. आरआरआर 2022 में रिलीज हुई थी. फिल्म को एसएस राजामौली ने बनाया था. इस फिल्म में वो अख्तर के रोल में थे. फिल्म ने दुनियाभर में रिकॉर्डब्रेक कमाई की थी. जूनियर एनटीआर को काफी पसंद किया गया था.