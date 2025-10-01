Idli Kadai BO Collection Day 1: 'ओजी' और 'जॉली LLB 3' के बीच ये फिल्म खा गई बॉक्स ऑफिस की सारी मलाई, छापे इतने करोड़
Idli Kadai Box Office Collection Day 1: धनुष की फिल्म 'इडली कढ़ाई' रिलीज होते ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. कलेक्शन के मामले में 'इडली कढ़ाई' 'ओजी' और 'जॉली LLB 3' को मात दे रही है.
इस समय सिनेमाघरों में कई फिल्में लगी हैं, इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी कर रही है. एक तरफ 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही थी, तो दूसरी तरफ पवन कल्याण की 'ओजी' भी छाई हुई थी. इस बीच आज धनुष की फिल्म 'इडली कढ़ाई' रिलीज हो गई है. पर्दे पर आते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है.
'इडली कढ़ाई' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
- 'इडली कढ़ाई' एक तमिल फिल्म है जिसे खुद धनुष ने डायरेक्ट भी किया है.
- ये फिल्म आज 1 अक्टूबर को राम नवमी के मौके पर थिएटर्स में रिलीज हुई है.
- ऐसे में फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं.
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'इडली कढ़ाई' ने अब तक (रात 9 बजे तक) भारत में 7.02 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
'इडली कढ़ाई' ने 'ओजी' और 'जॉली LLB 3' को पछाड़ा
'इडली कढ़ाई' ने कलेक्शन के मामले में पवन कल्याण की 'ओजी' और 'जॉली एलएलबी 3' को मात दे दी है. पवन कल्याण की फिल्म ने आज (7वें दिन) अब तक 4.75 करोड़ रुपए ही कमाए हैं. जबकि अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने (13वें दिन) 2.75 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है.
'इडली कढ़ाई' की स्टार कास्ट
'इडली कढ़ाई' में धनुष लीड रोल में दिखाई दिए हैं. वंडरबार फिल्म्स और डॉन पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में नित्या मेनन बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई दी हैं. इसके अलावा अरुण विजय, सत्यराज, शालिनी पांडे और राजकिरण फिल्म में अहम मुख्य भूमिका अदा करते नजर आए हैं. फिलहाल फिल्म के बजट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
'इडली कढ़ाई' ओटीटी पर कहां आएगी?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'इडली कढ़ाई' थिएटर्स के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी. नेटफ्लिक्स ने फिल्म के डिजिटल राइट्स 45 करोड़ रुपए में खरीदे हैं.
