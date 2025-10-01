हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडCelebs Birthday In October: अमिताभ बच्चन, रेखा से 'सैयारा' एक्ट्रेस अनीत पड्डा तक, अक्टूबर में बर्थडे मनाते हैं ये 10 सितारे

Celebs Birthday In October: अमिताभ बच्चन, रेखा से 'सैयारा' एक्ट्रेस अनीत पड्डा तक, अक्टूबर में बर्थडे मनाते हैं ये 10 सितारे

Bollywood Celebs Birthday In October: अक्टूबर के महीने में कई बॉलीवुड सितारे अपना बर्थडे मनाते हैं. अमिताभ बच्चन, रेखा, मलाइका अरोड़ा से लेकर अनीत पड्डा तक की बर्थ डेट हम आपको बता रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 01 Oct 2025 08:03 PM (IST)
Bollywood Celebs Birthday In October: अक्टूबर के महीने में कई बॉलीवुड सितारे अपना बर्थडे मनाते हैं. अमिताभ बच्चन, रेखा, मलाइका अरोड़ा से लेकर अनीत पड्डा तक की बर्थ डेट हम आपको बता रहे हैं.

अमिताभ बच्चन, रेखा, परिणीति चोपड़ा, मलाइका अरोड़ा समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स का बर्थडे अक्टूबर के महीने में आता है. आइए बॉलीवुड के 10 सेलेब्स की बर्थ डेट और उनकी उम्र जानते हैं.

दिग्गज एक्ट्रेस रेखा का जन्मदिन 10 अक्टूबर को मनाया जाता है. एक्ट्रेस इस बार अपना 71वां बर्थडे मनाएंगी.
दिग्गज एक्ट्रेस रेखा का जन्मदिन 10 अक्टूबर को मनाया जाता है. एक्ट्रेस इस बार अपना 71वां बर्थडे मनाएंगी.
रेखा की तरह रकुल प्रीत सिंह भी 10 अक्टूबर को ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं. एक्ट्रेस इस साल 35 की हो जाएंगी.
रेखा की तरह रकुल प्रीत सिंह भी 10 अक्टूबर को ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं. एक्ट्रेस इस साल 35 की हो जाएंगी.
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. इस साल बिग बी 83 साल के हो जाएंगे.
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. इस साल बिग बी 83 साल के हो जाएंगे.
'सैयारा' एक्ट्रेस अनीत पड्डा का बर्थडे भी अक्टूबर में ही आता है. एक्ट्रेस 14 अक्टूबर को 23 साल की हो जाएंगी.
'सैयारा' एक्ट्रेस अनीत पड्डा का बर्थडे भी अक्टूबर में ही आता है. एक्ट्रेस 14 अक्टूबर को 23 साल की हो जाएंगी.
अली फजल का बर्थडे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है. एक्टर इस बार अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे.
अली फजल का बर्थडे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है. एक्टर इस बार अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे.
सनी देओल भी अक्टूबर में ही अपना बर्थडे मनाते हैं. वो 19 अक्टूबर को 68 साल के हो जाएंगे.
सनी देओल भी अक्टूबर में ही अपना बर्थडे मनाते हैं. वो 19 अक्टूबर को 68 साल के हो जाएंगे.
परिणीति चोपड़ा 22 अक्टूबर को अपना 37वां बर्थडे मनाएंगी. प्रेग्नेंट होने के बाद ये एक्ट्रेस का पहला बर्थडे होगा.
परिणीति चोपड़ा 22 अक्टूबर को अपना 37वां बर्थडे मनाएंगी. प्रेग्नेंट होने के बाद ये एक्ट्रेस का पहला बर्थडे होगा.
मलाइका अरोड़ा 23 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं. एक्ट्रेस इस बार अपना 52वां बर्थडे मनाने वाली हैं.
मलाइका अरोड़ा 23 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं. एक्ट्रेस इस बार अपना 52वां बर्थडे मनाने वाली हैं.
कृति खरबंदा 29 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं. एक्ट्रेस इस बार अपना 35वां जन्मदिन मनाएंगी.
कृति खरबंदा 29 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं. एक्ट्रेस इस बार अपना 35वां जन्मदिन मनाएंगी.
अनन्या पांडे भी इस महीने 27 साल की हो जाएंगी. वो 30 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाती हैं.
अनन्या पांडे भी इस महीने 27 साल की हो जाएंगी. वो 30 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाती हैं.
Published at : 01 Oct 2025 07:48 PM (IST)
