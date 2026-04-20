सिनेमा जगत में जब भी हाईएस्ट पेड एक्टर की चर्चा होती है तो दिमाग में जो पहले नाम आते हैं वो हैं शाहरुख, सलमान खान, आमिर खान या फिर अक्षय कुमार. वहीं, जब बात साउथ सिनेमा की होती है तो वहां पर सबसे पहले नाम रजनीकांत का आता है. लेकिन 2026 की हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में इनमें से कोई नाम नंबर वन पर नहीं है. बल्कि उस अभिनेता का नाम टॉप पर है, जो पिछले 2 सालों से फिल्म ही नहीं कर रहा है. चलिए बताते हैं वो कौन है?

दरअसल, हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपके चहेते अभिनेता 'पुष्पा भाऊ' यानी कि अल्लू अर्जुन हैं. बॉलीवुड हो या फिर साउथ वो इंडियन सिनेमा के सबसे महंगे एक्टर बन चुके हैं. उन्होंने आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान और रजनीकांत जैसे सितारों को भी पीछे छोड़ दिया है. ये बात हम नहीं बल्कि आईएमडीबी की रिपोर्ट कह रही है.

एक फिल्म के लिए कितना पैसा लेते हैं अल्लू अर्जुन?

अगर अल्लू अर्जुन की एक फिल्म की फीस के बारे में बात की जाए तो आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेता 200-300 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. उन्हें आखिरी बार फिल्म 'पुष्पा 1' और 'पुष्पा 2' जैसी फिल्म में देखा गया था. उनकी ये फ्रेंचाइजी इंडियन सिनेमा की हिट फ्रेंचाइजी रही है. IMDb के अनुसार, अल्लू अर्जुन की दोनों फिल्मों का ग्रॉस कलेक्शन 2092.20 करोड़ है, जिसमें पहली फिल्म का 350.10 करोड़ और दूसरे पार्ट का 1742.10 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन रहा. ये फ्रेंचाइजी 'धुरंधर' और 'बाहुबली' के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ्रेंचाइजी है.

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सबसे ज्यादा फीस लेने वाले टॉप 5 स्टार्स

अल्लू अर्जुन- 200-300 करोड़

थलापति विजय- 150-275 करोड़

आमिर खान- 100-275 करोड़

रजनीकांत- 125-270 करोड़

शाहरुख खान- 150-250 करोड़

अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म

बहरहाल, अगर अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म के बारे में बात की जाए तो वो एटली कुमार की फिल्म 'राका' को लेकर चर्चा में हैं, जिसे 2027 में रिलीज किया जाएगा. इसमें अल्लू अर्जुन के साथ एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और जान्हवी कपूर भी अहम रोल में हैं. फैंस अल्लू अर्जुन की इस रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में उनके जन्मदिन के मौके पर उनका फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया गया था, जो काफी खतरनाक था.