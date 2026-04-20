एक्शन-थ्रिलर का ओटीटी पर होगा जबरदस्त संगम, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्म और सीरीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म और सीरीज रिलीज होती हैं, जो जबरदस्त धमाका करती हैं. इसमें कुछ चुप-चाप आती हैं और ओटीटी पर भी तबाही मचा जाती हैं. ऐसे में अगर आप भी कुछ नई रिलीज का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसे में इस हफ्ते कुछ फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं, जिसके बाद एक्शन और थ्रिलर का महासंगम देखने के लिए मिलने वाला है. इस लिस्ट में एनिमेटेड साइंस फिक्शन से सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम 85' अनिल कपूर की एक्शन फिल्म का नाम शामिल है. देखिए पूरी लिस्ट.

प्रतिछाया

साउथ फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस हफ्ते एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म रिलीज हो रही है, जिसका टाइटल 'प्रतिछाया' है. इसकी कहानी एक काल्पनिक राजनीतिक दुनिया की है. इसमें पावर, फैमिली ड्रामा और राजनीति का खेल देखने के लिए मिलता है, जिसमें काफी ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं. फिल्म को 24 अप्रैल को जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा.

हैप्पी राज

वहीं, रोमांस के साथ अगर कॉमेडी का तड़का किसी फिल्म में देखने के लिए मिलता है तो कमाल ही हो जाता है. ऐसे में 24 अप्रैल को प्राइम वीडियो पर एक आम परिवार की कहानी लेकर आ रही है 'हैप्पी राज'. इसमें दो परिवार की मुलाकात और गलतफहमी के बीच पनपते प्यार की कहानी देखने के लिए मिलती है.

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24

इस लिस्ट में अनिल कपूर स्टारर फिल्म 24 का नाम भी शामिल है, जो कि एक एक्शन थ्रिलर सीरीज है. अनिल कपूर को इसके पहले एक्शन अवतार में 'सूबेदार' में देखा गया था, जिसने प्राइम वीडियो पर कमाल का प्रदर्शन किया था. ऐसे में अब 24 के जरिए वह एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखाई देने वाले हैं. इस सीरीज में वह एटीएस चीफ जय सिंह राठौड़ की भूमिका में होंगे. इसे 24 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा और सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.





बैंड मेला

'बैंड मेला' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें बचपन के प्यार की स्टोरी दखाई गई है. कहानी में दिखाया गया है कि हालातों की वजह से दोनों अलग हो गए हैं और समय के साथ ही उनकी जिंदगी भी बदल जाती है. इसे 24 अप्रैल को जी5 पर रिलीज किया जाएगा.

ब्रुकलिन नाइन-नाइन

'ब्रुकलिन नाइन-नाइन' को ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया है. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. यह एक कॉमेडी सीरीज है, जिसके 8 सीजन आ चुके हैं. इसमें एंडी सैमबर्ग और आंद्रे ब्रॉगर हैं. ये ओटीटी पर अंग्रेजी में उपलब्ध है.

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स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम '85

'स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम '85' ये एक एनिमेटेड साइंस फिक्शन सीरीज है. इसकी कहानी स्ट्रेंजर थिंग्स के दूसरे और तीसरे सीज के बीच की है. इसमें बच्चे इलेवन, माइक, विल, लुकास, डस्टिन और मैक्स को दिखाया गया है, जिनका सामना एक राक्षस से होता है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. सीरीज को 23 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा.





अपैक्स

अगर आप सर्वाइवल थ्रिलर फिल्मों और सीरीज के शौकीन हैं तो 'अपैक्स' इस हफ्ते आपके लिए अच्छा अनुभव साबित हो सकती है. इसका निर्देशन Baltasar Kormákur ने किया है. इसमें शार्लीज थेरॉन, टेरॉन एगर्टन और एरिक बाना जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और इसे ओटीटी पर 24 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा.