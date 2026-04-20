एक्शन-थ्रिलर का ओटीटी पर होगा जबरदस्त संगम, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्म और सीरीज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Release This Week: एक्शन और थ्रिलर का ओटीटी पर होगा जबरदस्त संगम, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्म और सीरीज

OTT Release This Week: एक्शन और थ्रिलर का ओटीटी पर होगा जबरदस्त संगम, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्म और सीरीज

OTT Release This Week (April 20 April 26, 2026): ओटीटी पर एक्शन-थ्रिलर का जबरदस्त संगम देखने के लिए मिलने वाला है. इस हफ्ते धमाकेदार फिल्में और सीरीज नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टर और जी5 पर आने वाली हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 20 Apr 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म और सीरीज रिलीज होती हैं, जो जबरदस्त धमाका करती हैं. इसमें कुछ चुप-चाप आती हैं और ओटीटी पर भी तबाही मचा जाती हैं. ऐसे में अगर आप भी कुछ नई रिलीज का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसे में इस हफ्ते कुछ फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं, जिसके बाद एक्शन और थ्रिलर का महासंगम देखने के लिए मिलने वाला है. इस लिस्ट में एनिमेटेड साइंस फिक्शन से सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम 85' अनिल कपूर की एक्शन फिल्म का नाम शामिल है. देखिए पूरी लिस्ट. 

प्रतिछाया

साउथ फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस हफ्ते एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म रिलीज हो रही है, जिसका टाइटल 'प्रतिछाया' है. इसकी कहानी एक काल्पनिक राजनीतिक दुनिया की है. इसमें पावर, फैमिली ड्रामा और राजनीति का खेल देखने के लिए मिलता है, जिसमें काफी ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं. फिल्म को 24 अप्रैल को जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा.OTT Release This Week: एक्शन और थ्रिलर का ओटीटी पर होगा जबरदस्त संगम, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्म और सीरीज

हैप्पी राज

वहीं, रोमांस के साथ अगर कॉमेडी का तड़का किसी फिल्म में देखने के लिए मिलता है तो कमाल ही हो जाता है. ऐसे में 24 अप्रैल को प्राइम वीडियो पर एक आम परिवार की कहानी लेकर आ रही है 'हैप्पी राज'. इसमें दो परिवार की मुलाकात और गलतफहमी के बीच पनपते प्यार की कहानी देखने के लिए मिलती है.

यह भी पढ़ें: OTT पर छाई 9 साल पुरानी फिल्म, 5 मिलियन व्यूज के साथ मचा रही धमाल, जानें कहां हो रही स्ट्रीम

24

इस लिस्ट में अनिल कपूर स्टारर फिल्म 24 का नाम भी शामिल है, जो कि एक एक्शन थ्रिलर सीरीज है. अनिल कपूर को इसके पहले एक्शन अवतार में 'सूबेदार' में देखा गया था, जिसने प्राइम वीडियो पर कमाल का प्रदर्शन किया था. ऐसे में अब 24 के जरिए वह एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखाई देने वाले हैं. इस सीरीज में वह एटीएस चीफ जय सिंह राठौड़ की भूमिका में होंगे. इसे 24 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा और सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.


OTT Release This Week: एक्शन और थ्रिलर का ओटीटी पर होगा जबरदस्त संगम, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्म और सीरीज

बैंड मेला

'बैंड मेला' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें बचपन के प्यार की स्टोरी दखाई गई है. कहानी में दिखाया गया है कि हालातों की वजह से दोनों अलग हो गए हैं और समय के साथ ही उनकी जिंदगी भी बदल जाती है. इसे 24 अप्रैल को जी5 पर रिलीज किया जाएगा.

ब्रुकलिन नाइन-नाइन

'ब्रुकलिन नाइन-नाइन' को ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया है. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. यह एक कॉमेडी सीरीज है, जिसके 8 सीजन आ चुके हैं. इसमें एंडी सैमबर्ग और आंद्रे ब्रॉगर हैं. ये ओटीटी पर अंग्रेजी में उपलब्ध है. 

यह भी पढ़ें: 'मुझे और मेरी मां को गालियां...', नमाज के फायदे बता ट्रोल हुईं नमिता थापर, अब दिया करारा जवाब

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम '85

'स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम '85' ये एक एनिमेटेड साइंस फिक्शन सीरीज है. इसकी कहानी स्ट्रेंजर थिंग्स के दूसरे और तीसरे सीज के बीच की है. इसमें बच्चे इलेवन, माइक, विल, लुकास, डस्टिन और मैक्स को दिखाया गया है, जिनका सामना एक राक्षस से होता है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. सीरीज को 23 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा.


OTT Release This Week: एक्शन और थ्रिलर का ओटीटी पर होगा जबरदस्त संगम, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्म और सीरीज

अपैक्स

अगर आप सर्वाइवल थ्रिलर फिल्मों और सीरीज के शौकीन हैं तो 'अपैक्स' इस हफ्ते आपके लिए अच्छा अनुभव साबित हो सकती है. इसका निर्देशन Baltasar Kormákur ने किया है. इसमें शार्लीज थेरॉन, टेरॉन एगर्टन और एरिक बाना जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और इसे ओटीटी पर 24 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 20 Apr 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
OTT OTT This Week Releases
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
OTT Release This Week: एक्शन और थ्रिलर का ओटीटी पर होगा जबरदस्त संगम, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्म और सीरीज
एक्शन-थ्रिलर का ओटीटी पर होगा जबरदस्त संगम, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्म और सीरीज
ओटीटी
OTT पर छाई 9 साल पुरानी फिल्म, 5 मिलियन व्यूज के साथ मचा रही धमाल, जानें कहां हो रही स्ट्रीम
OTT पर छाई 9 साल पुरानी फिल्म, 5 मिलियन व्यूज के साथ मचा रही धमाल, जानें कहां हो रही स्ट्रीम
ओटीटी
Bhooth Bangla OTT Release: थिएटर के बाद 'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
ओटीटी
Netflix पर खूब देखी जा रही 1 घंटे 39 मिनट क एक्शन एडवेंचर फिल्म, 3 हफ्ते से टॉप 10 में कर रही ट्रेंड
नेटफ्लिक्स पर खूब देखी जा रही 1 घंटे 39 मिनट क एक्शन एडवेंचर फिल्म, 3 हफ्ते से टॉप 10 में कर रही ट्रेंड
Advertisement

वीडियोज

Saas Bahu Aur Saazish: Tulsi Virani सावधान! मौत को मात या खून का नया खेल? Virani परिवार में मचा हड़कंप
Vinfast launches VF MPV 7 at Rs 24.49 Lakh #vinfast #mpv #carlaunch #autolive
TVS NTORQ 150 Review: Best 150cc Scooter Right Now? #tvs #ntorq150 #review #autolive
Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Peace Talks 2.0: पाकिस्तान पहुंचा अमेरिकी विमान, ईरान बातचीत को नहीं तैयार, ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन?
पाकिस्तान पहुंचा अमेरिकी विमान, ईरान बातचीत को नहीं तैयार, ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी की नागरिकता वाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने खुद को किया सुनवाई से अलग, सामने आई ये वजह
राहुल गांधी की नागरिकता वाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने खुद को किया सुनवाई से अलग, सामने आई ये वजह
ओटीटी
Bhooth Bangla OTT Release: थिएटर के बाद 'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
विश्व
Japan Earthquake: भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
क्रिकेट
बाबर आजम ने रचा इतिहास, PSL में 'शतक' के साथ बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड
बाबर आजम ने रचा इतिहास, PSL में 'शतक' के साथ बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Results
JEE Main Result 2026: जेईई मेन की फाइनल आंसर की जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड
जेईई मेन की फाइनल आंसर की जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड
दिल्ली NCR
दिल्ली: प्रीत विहार में पार्किंग विवाद के बीच खूनी खेल! युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार
दिल्ली: प्रीत विहार में पार्किंग विवाद के बीच खूनी खेल! युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार
एग्रीकल्चर
Aloe Vera Farming Tips: ऐसे शुरू करें एलोवेरा की खेती, 1 हेक्टेयर में होगी 10 लाख तक की कमाई
ऐसे शुरू करें एलोवेरा की खेती, 1 हेक्टेयर में होगी 10 लाख तक की कमाई
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget