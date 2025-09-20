भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड 2023 की घोषणा हो चुकी है. इस साल ये अवॉर्ड साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल को दिया जाएगा. एक्टर को ये सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए मिल रहा है. इसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी है.

23 सितंबर को मिलेगा मोहनलाल को अवॉर्ड

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने एक्स अकाउंट पर ये पोस्ट शेयर की. जिसमें लिखा गया कि, ‘दादा साहब फाल्के अवॉर्ड चयन समिति की सिफ़ारिश पर, भारत सरकार को ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि श्री मोहनलाल को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा. इस महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता को भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है. यहे अवॉर्ड 23 सितंबर, 2025 को 71वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा.

On the recommendation of the Dadasaheb Phalke Award Selection Committee, the Government of India is pleased to announce that Shri. Mohanlal will be conferred the prestigious Dadasaheb Phalke Award 2023.



Mohanlal’s remarkable cinematic journey inspires generations! 🌟



The… pic.twitter.com/n1L9t5WQuP — Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) September 20, 2025

मोहनलाल ने इस साल दी तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में

मोहनलाल तीन दशकों से साउथ सिनेमा में सक्रिय हैं. अपने करियर में उन्होंने ‘दृश्यम’ समेत कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है. एक्टर की इस साल अभी तक तीन फिल्में ‘हृदयपूर्वम’, ‘थुडारम’ और ‘एल2 एम्पुरान’ रिलीज हुई हैं. तीनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की और ब्लॉकबस्टर हिट रही.

कौन सी थी मोहनलाल की डेब्यू फिल्म?

मोहनलाल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म 'थिरनोत्तम' से की थी. लेकिन ये रिलीज नहीं हो पाई. इसके बाद उन्हें ‘मंजिल वरिंन्या पूक्कल’ में काम करने का मौका मिला और वो लोगों के दिलों पर छा गए. एक्टर अभी तक के करियर में तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुके हैं.

