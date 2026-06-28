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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाके. भाग्यराज के निधन पर इमोशनल हुए धनुष, शांतनु भाग्यराज को संभालते आए नजर, वीडियो वायरल

के. भाग्यराज के निधन पर इमोशनल हुए धनुष, शांतनु भाग्यराज को संभालते आए नजर, वीडियो वायरल

K. Bhagyaraj Death: तमिल सिनेमा के फिल्ममेकर के. भाग्यराज का निधन हो गया. इस खबर से एक्टर धनुष काफी गम में हैं. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शांतनु भाग्यराज को संभालते हुए नजर आए

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Jun 2026 04:30 PM (IST)
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तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर राइटर और फिल्ममेकर के भाग्यराज अब हमारे बीच नहीं रहे. 27 जून को 73 साल की उम्र में के. भाग्यराज के निधन की खबर से पूरी साउथ इंडस्ट्री शोक में डूब गई है. तमिल सिनेमा के स्टार धनुष के. भाग्यराज को अंतिम विदाई देने पहुंचे, जहां वो काफी इमोशनल नजर आए. उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है.

निर्देशक के. भाग्यराज के निधन पर इमोशनल हुए धनुष
के. भाग्यराज को श्रद्धांजलि देने के लिए कई एक्टर, फिल्ममेकर और राजनीतिक हस्तियां उनके घर पहुंचीं. धनुष भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और दिवंगत फिल्ममेकर को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उनका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो के. भाग्यराज के पार्थिव शरीर के सामने खड़े होकर धनुष अपने आंसू नहीं रोक पाए.

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बेटे शांतनु भाग्यराज का बढ़ाया हौसला
अंतिम संस्कार के दौरान उन्होंने भाग्यराज के परिवार को गले लगाकर ढांढस बंधाया और इस मुश्किल घड़ी में उनका हौसला बढ़ाया. एक्टर धनुष ने भाग्यराज के बेटे शांतनु से भी मुलाकात  और उन्हें संभालते नजर आएं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में श्रद्धांजलि देने के बाद धनुष बिना मीडिया से बात किए चुपचाप वहां से निकलते नजर आए. उन्हें सीधे उनकी कार तक ले जाया गया. यह वीडियो देखकर फैंस भी भावुक हो गए और के. भाग्यराज के साथ धनुष के खास रिश्ते को याद करने लगे. 

बता दें, उन्होंने कभी किसी फीचर फिल्म में साथ काम नहीं किया, लेकिन भाग्यराज 2017 में धनुष की डायरेक्टोरियल डेब्यू फ़िल्म 'पा पांडी' में नजर आए थे. उन्होंने इस फ़िल्म में राजकिरण के किरदार के युवा रूप की भूमिका निभाई थी.

तमिल सिनेमा ने एक दिग्गज फिल्ममेकर को खो दिया
वहीं, 27 जून को के. भाग्यराज का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया. सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. तमिल सिनेमा ने अपने सबसे सम्मानित फिल्ममेकर, एक्टर और लेखक को खो दिया. उनके परिवार में पत्नी पूर्णिमा भाग्यराज, बेटे शांतनु भाग्यराज और बेटी सारण्या हैं.

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Published at : 28 Jun 2026 04:30 PM (IST)
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Dhanush K Bhagyaraj
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