तलाक पर आकांक्षा चमोला का बड़ा बयान, बोलीं- अगर महिला शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है...

टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने हाल ही में खुलासा किया कि वो और उनके पति गौरव खन्ना पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. दोनों की तलाक की खबर सुन फैंस काफी शॉक्ड हैं. वहीं एक बार आकांक्षा चमोला ने एक इंटरव्यू में तलाक पर बात की थी.

आकांक्षा-गौरव का हो रहा तलाक

आकांक्षा चमोला इन दिनों रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में नजर आ रही हैं. शो के पहले एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने अपनी शादी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया. शो में एक्ट्रेस ने बताया कि वो और गौरव तलाक लेने जा रहे हैं और वो पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं. आकांक्षा के इस खुलासे से फैंस शॉक्ड हो गए हैं.

तलाक पर आकांक्षा चमोला का बड़ा बयान

वहीं कुछ महीने पहले आकांक्षा चमोला ने hauterrfly के साथ इंटरव्यू नें तलाक को लेकर बात की थी. जब उनसे पूछा गया कि क्या तलाक के केस में अगर कोई महिला ये कहे कि वो अपने पति के साथ फिजिकली सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या उसे अलग होने का राइट मिल सकता है?

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इस सवाल के जवाब में आकांक्षा चमोला ने कहा कि अगर कोई महिला फिजिकली सेटिस्फाई नहीं है, तो ये भी तलाक की एक वजह हो सकती है. आकांक्षा चमोला ने कहा, 'अगर कोई महिला अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश या संतुष्ट नहीं है, तो उसका असर रिश्ते पर पड़ सकता है.' उन्होंने आगे कहा कि हमारे समाज में महिलाओं से जुड़ी हर बात को आज भी टैबू माना जाता है.

'हर वाइफ को अपने पति में कोई न कोई कमी दिखती है'

एक बार एक्ट्रेस ने टेली मसाला को दिए इंटरव्यू में गौरव खन्ना को लेकर कहा था, 'हर वाइफ को अपने पति में कोई न कोई कमी दिखती है चाहे वो गौरव खन्ना ही क्यूं न हो.'

बता दें फिलहाल डाइवोर्स को लेकर गौरव की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया. गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की शादी 24 नवंबर 2016 में हुई थी. दोनों की शादी को 10 साल हो गए हैं. कपल के कोई बच्चे नहीं हैं. बिग बॉस 19 में गौरव ने बताया था कि शुरुआत में वो पिता बनना चाहते थे, लेकिन अकांक्षा इसके लिए रेडी नहीं थी. उन्होंने अपनी पत्नी के फैसले का सम्मान किया.

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