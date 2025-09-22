'जॉली एलएलबी 3' के तूफान के सामने भी छोटे बजट की दो साउथ फिल्में अब भी टिकी हुई हैं. इन फिल्मों में से एक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है और दूसरी बनने की रेस में है. हम बात कर रहे हैं 'लोका चैप्टर 1' और 'मिराय' की.

दोनों फिल्मों में से एक 'लोका चैप्टर 1' पांचवें मंडे को भी ठीकठाक बिजनेस कर रही है तो दूसरी फिल्म यानी 'मिराय' अपने दूसरे वीकडेज में एंट्री कर चुकी है. तो चलिए जान लेते हैं दोनों की कमाई आज कितनी हुई है.

'लोका चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कल्याणी प्रियदर्शन के लीड रोल वाली 'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' ने तीन हफ्तों में 128.8 करोड़ रुपये कमाए. वहीं चौथे वीकेंड में फिल्म ने 9.05 करोड़ रुपये का बिजनेस करते हुए टोटल 137.85 करोड़ रुपये कलेक्ट कर लिए.

वहीं आज यानी पांचवें मंडे को फिल्म ने 9:05 बजे तक 78 लाख कमाते हुए टोटल 138.63 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. बता दें कि ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'लोका चैप्टर 1' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म को सिर्फ 30 करोड़ के बजट में बनाया गया है और ये अपने बजट का 9 गुना से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करते हुए ब्लॉकबस्टर बन चुकी है. फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, 24 दिनों में 277 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है.

View this post on Instagram A post shared by Dulquer Salmaan (@dqsalmaan)

'मिराय' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सिर्फ 60 करोड़ रुपये के बजट में बनी तेजा सज्जा की इस सुपरनैचुरल फिल्म ने एक हफ्ते में ही बजट निकालते हुए 65.1 करोड़ रुपये कमा लिए थे. वहीं दूसरे वीकेंड में फिल्म की कमाई 13.9 करोड़ रुपये हुई.

अब आज अभी तक 11वें दिन और सेकेंड मंडे को फिल्म ने 1.2 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस करते हुए टोटल 80.2 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

View this post on Instagram A post shared by Teja Sajja (@tejasajja123)

'मिराय' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 10 दिनों में 121.40 करोड़ रुपये कमाकर हिट का टैग तो हासिल कर लिया है, लेकिन अगर फिल्म इसी तरह कमाती रही तो बहुत जल्द ये इंडियन सिनेमा की नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर भी बन सकती है.