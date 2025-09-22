Box Office: 'जॉली एलएलबी 3' मंडे टेस्ट में फेल या पास? जानें अक्षय कुमार की फिल्म का चौथे दिन का हाल
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 4: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' ने कई रिकॉर्ड बना डाले. हालांकि, चौथे दिन फिल्म वीकडेज में एंट्री करने के बाद कितना कमा रही है? यहां जानें
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे से लेकर ओपनिंग वीकेंड के आखिर दिन यानी रविवार तक हर दिन बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए. इस साल की टॉप 10 ओपनिंग लेने वाली बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली.
हालांकि, वीकेंड में छुट्टियों का फायदा और नई फिल्म होने का फायदा मिलता है तो जाहिर है कि फिल्म का कलेक्शन वीकडेज की तुलना में ज्यादा होता है. हालांकि, किसी भी फिल्म की कमाई से जुड़ा असली टेस्ट मंडे के दिन होता है. 'जॉली एलएलबी 3' आज अपने इसी टेस्ट वाले दिन में है. तो चलिए जानते हैं कि फिल्म मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल?
'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इस कॉमेडी फिल्म ने पहले दिन 12.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म की कमाई में 60 प्रतिशत से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और ये बढ़कर 20 करोड़ पहुंच गया. वहीं तीसरे दिन इंडिया-पाकिस्तान मैच होने के बावजूद फिल्म 21 करोड़ कमाने में सफल हो पाई.
अब आज चौथे दिन फिल्म की कमाई से जुड़ा शुरुआती डेटा सैक्निल्क पर आ चुका है. इन आंकड़ों पर नजर डालें तो फिल्म ने मंडे टेस्ट में भी बढ़िया प्रदर्शन जारी रखा है. 9:05 बजे तक फिल्म ने 3.94 करोड़ कमाते हुए टोटल 57.44 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
'जॉली एलएलबी 3' अरशद वारसी के लिए बनी खास
करीब 3 दशक से बॉलीवुड में एक्टिव कमाल के एक्टर अरशद वारसी के लिए 'जॉली एलएलबी 3' बेहद खास फिल्म हो चुकी है. उनकी अब तक की हाईएस्ट कमाई वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म 'डबल धमाल' (44.1 करोड़) को पीछे छोड़ते हुए चौथे नंबर पर आ चुकी है.
अब इस फिल्म से आगे सिर्फ ये 3 फिल्में बची हैं-
- गोलमाल 3- 106.64 करोड़
- टोटल धमाल- 155.67 करोड़
- गोलमान अगेन- 205.69 करोड़
'जॉली एलएलबी 3' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन
फिल्मीबीट के मुताबिक, इस फिल्म को 80 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म सैक्निल्क के मुताबिक फर्स्ट वीकेंड में ही 80 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर चुकी है.
