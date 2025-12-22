हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBigg Boss Telugu 9 Winner: कल्याण पडला ने जीता नागार्जुन का शो, जानें कौन बने रनरअप

Bigg Boss Telugu 9 Winner: कल्याण पडला तेलुगु बिग बॉस सीजन 9 के विजेता बने हैं. उन्होंने शो में बड़े-बड़े सेलेब्स को मात दी है. इसी बीच आइए जानते हैं, आखिर कौन हैं कल्याण पडला.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Dec 2025 11:04 AM (IST)
रविवार को बिग बॉस तेलुगु सीजन 9 का ग्रैंड फिनाले हुआ, जिसके साथ लगभग चार महीने तक चले ड्रामा, इमोशंस और जबरदस्त मुकाबले का सफर खत्म हो गया. शो में कल्याण पडला ने तनुजा पुट्टास्वामी, डेमन पवन, इमैनुएल और संज्जना गलरानी को मात देकर बिग बॉस तेलुगु की ट्रॉफी अपने नाम की. उन्होनें न सिर्फ शो जीता बल्कि लाखों दर्शकों का दिल भी जीत लिया. 

कल्याण पडला बने विनर
नागार्जुन अक्किनेनी के होस्ट किए गए इस सीजन के फिनाले में कल्याण पडला को विजेता ट्रॉफी के साथ 35 लाख रुपये की प्राइज मनी और एक एसयूवी कार दी गई. शुरुआत में प्राइज मनी 50 लाख रुपये तय थी, लेकिन फिनाले से पहले कंटेस्टेंट पवन ने 15 लाख रुपये लेकर शो छोड़ दिया. इसके बाद थनुजा पुट्टास्वामी रनर-अप रहीं, जबकि पवन दूसरे रनर-अप बने.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pavan Kalyan Padala (@kalyanpadala881)

बिग बॉस तेलुगु 9 का विनर अनाउंस होने के बाद कल्याण पडला पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हैं. कल्याण बिग बॉस तेलुगु के इतिहास के 'पहले आम आदमी चैंपियन' बने. विनर की खबरें ऑनलाइन आने के तुरंत बाद फैंस ने कल्याण के इंस्टाग्राम फीड पर बधाई संदेशों की बाढ़ ला दी है.

कौन हैं कल्याण पडला?
आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से ताल्लुक रखने वाले कल्याण पडला एक साधारण परिवार में पले-बढ़े. बचपन से ही उनमें फिटनेस, खेल और अनुशासन को ल्रेकर गहरी रुचि रही. यही कारण था कि उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना पूरा किया. सेना में बिताया गया समय उनके व्यक्तित्व को मजबूत बना गया, जिसका असर बाद में बिग बॉस के घर में साफ दिखाई दिया.

सेना से बाहर आने के बाद कल्याण ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया. उन्हें पहली बार पहचान डिजिटल रियलिटी शो बिग बॉस अग्निपरीक्षा से मिली, जहां उनकी सादगी और मजबूत सोच ने दर्शकों को इंप्रेस किया. जनता के सपोर्ट के दम पर उन्हें सीधे बिग बॉस तेलुगु 9 में एंट्री मिली और यहीं से उनका असली सफर शुरू हुआ. आज सोशल मीडिया पर भी कल्याण की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर वो सोल्जर पवन कल्याण नाम से जाने जाते हैं, जहां उनके लाखों फॉलोअर्स हैं. इसके अलावा वो तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण के फैन क्लब से भी जुड़े रहे हैं.

Published at : 22 Dec 2025 11:04 AM (IST)
Tags :
Bigg Boss Nagarjuna Akkineni Bigg Boss Telugu Kalyan Padala
