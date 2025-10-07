'बिग बॉस कन्नड़ 12' का घर सील, किच्चा सुदीप के शो से बाहर निकाले जाएंगे सभी कंटेस्टेंट्स

कर्नाटक के पॉपुलर रिएलिटी शो 'बिग बॉस कन्नड़ 12' के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है. कर्नाटक पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड ने शो के स्टूडियो को तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया है. फिलहाल स्टूडियो में 'बिग बॉस कन्नड़ 12' की शूटिंग चल रही थी, लेकिन शटडाउन के आदेश के बाद स्टूडियो को तुरंत बंद करना पड़ेगा. ऐसे में शूटिंग भी प्रभावित होगी.

दरअसल कर्नाटक पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड (केएसपीसीबी) ने बिदादी इंडस्ट्रियल एरिया, रामनगर जिले में स्थित एम/एस वेल्स स्टूडियोज एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसे जॉली वुड स्टूडियोज एंड एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता है, को तुरंत से बंद करने का आदेश जारी किया है. ये कार्रवाई जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(ए) के तहत की गई है.

क्यों बंद होगा 'बिग बॉस कन्नड़ 12' का घर?

केएसपीसीबी ने ये निर्णय स्टूडियो के कई नियमों का उल्लंघन करने के बाद लिया. इसमें मुख्य रूप से बिना वैध अनुमति संचालन करना, बिना उपचार के अपशिष्ट जल का निपटान करना और असंगत कचरा प्रबंधन ( Disposal of untreated wastewater and inappropriate waste management) जैसी समस्याएं शामिल हैं. बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि स्टूडियो ने कई निरीक्षणों और चेतावनियों के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया और प्रदूषण फैलाना जारी रखा. ऐसे हालात में स्टूडियो को बंद करना ही आखिरी उपाय था.

शो की शूटिंग में आ सकती है रुकावट

जॉली वुड स्टूडियोज में फिलहाल 'बिग बॉस कन्नड़ सीजन 12' की शूटिंग चल रही है. केएसपीसीबी के आदेश से शो की शूटिंग में रुकावट आने की संभावना है. बोर्ड ने निर्देश दिया है कि स्टूडियो को तुरंत बंद किया जाए, रामनगर के डिप्टी कमिश्नर स्टूडियो के परिसर को सील करें, और बेसकॉम को बिजली की सप्लाई तुरंत काटने के लिए कहा गया है.

केएसपीसीबी के एक अधिकारी ने कहा कि ये फैसला प्रदूषण और नियमों का उल्लंघन करने को रोकने के लिए जरूरी था. उन्होंने बताया कि स्टूडियो ने बोर्ड ने तय किए गए इनवायरमेंटल गाइडलाइन्स को फॉलो नहीं किया और लगातार गैर-कानूनी तरीके से शो को चलाते रहे.