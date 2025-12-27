किच्चा सुदीप का कैमियो कल्चर पर फूटा गुस्सा, बोले- 'मैंने दबंग 3 के लिए नहीं लिया कोई पैसा ...'

साउथ सुपरस्टार किच्चा सुदीप की अपनी हालिया रिलीज हुई फिल्म ‘मार्क’ को लेकर खबरों में हैं. उनकी ये फिल्म 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म में सुदीप ने अजय मार्कंडेय नाम के सस्पेंडेड पुलिस अफसर का रोल निभाया है. फिल्म को क्रिटिक्स और फैंस से पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं.

'कैमियो कल्चर' पर निकाला गुस्सा

हालांकि इस सफलता के बावजूद, सुदीप का कैमियो कल्चर पर दिया गया बयान बवाल मचाने वाला बन गया. हाल ही में सुदीप ने बॉलीवुड के 'कैमियो कल्चर' को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिससे बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है.

पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, किच्चा सुदीप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में साउथ और दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को लेकर अपनी राय रखी.

किच्चा सुदीप ने कहा, 'साउथ के कलाकार दूसरी भाषाओं की फिल्मों में कैमियो और छोटे रोल कर रहे हैं लेकिन बदले में दूसरी इंडस्ट्री के कलाकार कभी साउथ की फिल्मों में काम करने के लिए आगे नहीं आते.'

नहीं बनी बात तो हुए निराश

सुदीप यहीं नहीं रुकते आगे वह साउथ और बॉलीवुड के बीच सहयोग पर अपनी नाराजगी और निराशा जाहिर करते हुए कहा, 'मैंने कुछ आर्टिस्ट्स से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध भी किया था लेकिन बात नहीं बनी.

यह दोनों पक्षों के सहयोग से होना चाहिए लेकिन मुझे अभी ऐसा होता नहीं दिख रहा है. यहां तक कि शिवराजकुमार सर ने भी जेलर में अभिनय किया था. इससे ये साफ दिखता है कि दूसरी इंडस्ट्रीज के बीच आपसी सहयोग कैसा होना चाहिए.'

दोस्ती को अहमियत देते हैं सुदीप

आगे सुदीप कहते हैं कि वह पैसे से ज्यादा दोस्ती को अहमियत देते हैं. उन्होंने सलमान खान के साथ 'दबंग 3' में काम करने पर अपनी राय दी. उन्होंने कहा, 'मैंने दूसरी भाषाओं में फिल्में दोस्ती के लिए की न की पैसे के लिए.

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने दबंग 3 में इसलिए काम किया क्योंकि सलमान भाई ने मुझसे खुद गुजारिश की थी. मैंने इसके लिए कोई फीस नहीं ली. मैंने पुली भी थलपति विजय की वजह से की. वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते. मुझे ये बात अच्छी लगती है. लेकिन नानी की स्क्रिप्ट ऐसी थी जिसने मुझे सच में इम्प्रेस किया.'