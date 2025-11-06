'बाहुबली: द एटर्नल वॉर' टीजर में क्या है खास कि नेटिजंस खुद को रोक नहीं पा रहे, जानें

एस एस राजामौली की दमदार फिल्म 'बाहुबली: द बिगनिंग' 2015 में रिलीज हुई थी जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास को बदल दिया. इसके बाद मेकर ने अपनी फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज किया और अब 31 अक्टूबर को दोनों ही फिल्मों के कंबाइन वर्जन 'बाहुबली: द एपिक' थिएटर्स में रिलीज हुई.

इतना ही नहीं अब एनीमेटेड वर्जन के साथ अमरेंद्र बाहुबली की लिगेसी को आगे बढ़ाया जाएगा. कल बाहुबली की एनिमेटेड सीरीज , 'द एटर्नल वॉर' का टीजर रिलीज हुआ जिसे देख फैंस ने भी अपना जबरदस्त रिएक्शन दिया है. यहां जानिए इंटरनेट पर क्या-क्या बातें हो रही हैं.

बढ़ने वाला है एनीमेशन का लेवल

एस एस राजामौली ने 'बाहुबली: द एपिक' के जरिए प्रभास के फैंस को बहुत सरप्राइज दिया है. बॉक्स ऑफिस फिल्म को री रिलीज करना मेकर्स का सक्सेसफुल मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ है. इसके साथ ही अब मेकर्स ने फिल्म की एनिमेटेड वर्जन का टीजर रिलीज किया है जिसके बाद फैंस ने भी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया है.

एक यूजर ने अपने एक्स हैंडल पर स्पेशल पोस्ट शेयर करते हुए इस एनिमेटेड सीरीज की तुलना 'आर्केन' के लेवल से की है. यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि, 'एनीमेशन का लेवल बढ़ने वाला है, एस एस राजामौली के नेतृत्व में आर्केन के साथ काम करने वाली स्टूडियोज इस फिल्म के साथ काम कर रही है बस यही मुझे थिएटर तक लेकर आने के लिए काफी है. '

#BaahubaliTheEternalWar



The level of animation is really gonna be leveled up !!



The Studio that worked on Arcane is working on this project and that too presented by @ssrajamouli is enough for me to come to the theatre in 2027. pic.twitter.com/vt3gc9wIWp — SUBHAM Nayak (@SUBHNayak256) November 4, 2025

Never thought I’d see Arcane level animation in an Indian production 🥵#BaahubaliTheEternalwar pic.twitter.com/bOhePEMgPj — Lucif3r. (@Luci_twtz) November 4, 2025

इंडियन फिल्म्स का भी होगा लेवल अपग्रेड

'बाहुबली: द एटर्नल वॉर' के टीजर ने हर किसी को इंप्रेस किया है. एस एस राजामौली ने अपनी इस मास्टरपीस को ईशान शुक्ला के साथ मिलकर एक नया आयाम दिया है. फैंस का ये भी मानना है कि ये एनिमेटेड फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को नया मुकाम दिलाने वाली है. 'आर्केन' के लेवल का एनीमेशन देखकर सभी हैरान रह गए हैं. नेटीजेंस और दर्शकों को मेकर्स से उम्मीद है 2027 में वो थिएटर्स में बवाल मचाने वाले हैं.

Indian cinema gonna peak in coming years. Who'd have thought we gonna see Arcane Level animation here



First Ramayana, SSMB29, and now #BaahubaliTheEternalWar



Insane things comin 🥵 pic.twitter.com/qmZk20L4J2 — Walhala (@PlanetWalhala) November 5, 2025

'रियल लाइफ बाहुबली हैं फिल्म के प्रोड्यूसर्स.. '

एस एस राजामौली और ईशान शुक्ला ने फैंस को ऐसा सरप्राईज देकर उनका दिन बना दिया है. अब सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ इस फिल्म की ही चर्चा हो रही है दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट लेवल अभी से देखने को मिल रहा है. कई यूजर्स और फैन पेजेस सोशल मीडिया पर अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं. इसी बीच एक यूजर ने भी एक्स हैंडल पर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा कि, 'हर फ्रेम एक एपिक है. सिर्फ प्रभास ही इंडियन सिनेमा के एक मात्र बहादुर हीरो हैं. हमारे अमरेंद्र बाहुबली लौट रहे हैं. फिल्म के प्रोड्यूसर्स रियल लाइफ बाहुबली हैं जो हमें इस तरह के गिफ्ट्स दे रहे हैं. '

What did I just watch. Every frame screams epicness. #Prabhas is one fearless Hero who is the Only Face of Indian Cinema. Our Amarendra Baahubali is returning. This made my day. Producers are Baahubali in real life for giving us gifts like this. @Shobu_ #BaahubaliTheEternalWar pic.twitter.com/ArvCi6asf6 — Blue Sapphire🩵 (@LaddooFreak) November 5, 2025

बाहुबली: द एटर्नल वॉर के टीजर में क्या है खास?

बाहुबली की फ्रेंचाइजी ने 5 नवंबर को फिल्म की एनिमेटेड वर्जन का टीजर रिलीज किया. इसमें बाहुबली की मूल कहानी की झलक देखने को मिली जिसे एस एस राजामौली ने कुछ अलग तरीके से 3D इफेक्ट्स के साथ फैंस के सामने पेश करने की कोशिश की है. ये फिल्म अमरेंद्र बाहुबली की लीगेसी को एनिमेटेड वर्जन के साथ आगे बढ़ाने वाली है जिसे देखने के लिए फैंस अभी से बेताब हैं?