हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडखूबसूरती में अपनी मां मधू पर ही गई हैं किआ शाह, देखें एक्ट्रेस की बेटी की 10 ग्लैमरस तस्वीरें

खूबसूरती में अपनी मां मधू पर ही गई हैं किआ शाह, देखें एक्ट्रेस की बेटी की 10 ग्लैमरस तस्वीरें

Madhoo Daughter's Beautiful Photos: 'फूल और कांटे' और रोजा जैसी फिल्मों से पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस मधू की बेटियां उनकी ही तरह हसीन हैं. मधू की छोटी बेटी किआ शाह 22 साल की उम्र में कहर ढाती हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 04 Nov 2025 10:37 PM (IST)
Madhoo Daughter's Beautiful Photos: 'फूल और कांटे' और रोजा जैसी फिल्मों से पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस मधू की बेटियां उनकी ही तरह हसीन हैं. मधू की छोटी बेटी किआ शाह 22 साल की उम्र में कहर ढाती हैं.

मधू की छोटी बेटी किआ शाह खूबसूरती में अपनी मां पर ही गई हैं. वो महज 22 साल की हैं और इतनी कम उम्र में भी काफी अच्छा फैशन सेंस रखती हैं. किआ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं जहां वो अपनी ग्लैमरस फोटज शेयर करती रहती हैं.

1/10
एक्ट्रेस मधू की दो बेटियां हैं. उनकी बड़ी बेटी अमेया शाह 24 साल की हैं और सोशल मीडिया पर प्राइवेट अकाउंट रखती हैं. हालांकि उनकी छोटी बेटी किआ शाह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं.
एक्ट्रेस मधू की दो बेटियां हैं. उनकी बड़ी बेटी अमेया शाह 24 साल की हैं और सोशल मीडिया पर प्राइवेट अकाउंट रखती हैं. हालांकि उनकी छोटी बेटी किआ शाह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं.
2/10
किआ शाह के इंस्टाग्राम पर करीब 10 हजार फॉलोवर्स हैं. यहां उनकी एक से बढ़कर एक फोटोज मौजूद हैं जिसमें उनका ग्लैमरस अवतार साफ झलकता है.
किआ शाह के इंस्टाग्राम पर करीब 10 हजार फॉलोवर्स हैं. यहां उनकी एक से बढ़कर एक फोटोज मौजूद हैं जिसमें उनका ग्लैमरस अवतार साफ झलकता है.
3/10
इस ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस में किआ काफी स्टनिंग दिख रही हैं. ओपन हेयरस्टाइल और ब्राउन हैंडबैग के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया है.
इस ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस में किआ काफी स्टनिंग दिख रही हैं. ओपन हेयरस्टाइल और ब्राउन हैंडबैग के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया है.
4/10
इस डीपनेक क्रॉप शर्ट के साथ व्हाइट शॉर्ट्स पहने किआ कहर बरपा रही हैं. मैचिंग स्नीकर्स उनके लुक को कूल बना रहे हैं.
इस डीपनेक क्रॉप शर्ट के साथ व्हाइट शॉर्ट्स पहने किआ कहर बरपा रही हैं. मैचिंग स्नीकर्स उनके लुक को कूल बना रहे हैं.
5/10
रेड कलर की इस ड्रेस में किआ काफी गॉर्जियस दिख रही हैं. फोटो में एक्ट्रेस पूल साइड पोज देती नजर आ रही हैं.
रेड कलर की इस ड्रेस में किआ काफी गॉर्जियस दिख रही हैं. फोटो में एक्ट्रेस पूल साइड पोज देती नजर आ रही हैं.
6/10
व्हाइट स्लीव्लेस टॉप को किआ ने डिजाइनर जीन्स के साथ पेयर किया है. सटल मेकअप और खुले बाल उनपर काफी जच रहे हैं.
व्हाइट स्लीव्लेस टॉप को किआ ने डिजाइनर जीन्स के साथ पेयर किया है. सटल मेकअप और खुले बाल उनपर काफी जच रहे हैं.
7/10
ग्रीन कलर का ये डीपनेक टॉप किआ पर काफी जच रहा है. एक्ट्रेस बालकनी में कॉन्फिडेंटली पोज देती दिख रही हैं.
ग्रीन कलर का ये डीपनेक टॉप किआ पर काफी जच रहा है. एक्ट्रेस बालकनी में कॉन्फिडेंटली पोज देती दिख रही हैं.
8/10
ट्रेडिशनल में भी किआ कुछ कम हसीन नहीं दिखतीं. इस लहंगे में वो काफी खूबसूरत दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने रेड जूलरी पेयर की है.
ट्रेडिशनल में भी किआ कुछ कम हसीन नहीं दिखतीं. इस लहंगे में वो काफी खूबसूरत दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने रेड जूलरी पेयर की है.
9/10
पीच कलर की साड़ी को किआ ने ऑफ व्हाइट ब्लाउज के साथ ड्रेप किया है. गोल्डन चूड़ियां, माथे पर काली बिंदी और ओपन हेयरस्टाइल उनके लुक को क्लासी बना रहे हैं.
पीच कलर की साड़ी को किआ ने ऑफ व्हाइट ब्लाउज के साथ ड्रेप किया है. गोल्डन चूड़ियां, माथे पर काली बिंदी और ओपन हेयरस्टाइल उनके लुक को क्लासी बना रहे हैं.
10/10
हाई स्लिट साड़ी पहने यहां किआ काफी ग्लैमरस दिख रही हैं. लो पोनी टेल उनके इस लुक को एलिगेंट बना रही है.
हाई स्लिट साड़ी पहने यहां किआ काफी ग्लैमरस दिख रही हैं. लो पोनी टेल उनके इस लुक को एलिगेंट बना रही है.
Published at : 04 Nov 2025 10:03 PM (IST)
Tags :
Madhoo Keia Shahh Madhoo Daughter

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
विश्व
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election: सीमांचल के मुसलमान Owaisi के साथ? बढ़ेगी Tejashwi टेंशन
बिहार चुनाव के Opinion Poll को देख चौंकी NDA!
2025 Citroen Aircross X Walkaround
Bollywood News: दे-दे प्यार में 3 शौक गाना हुआ रिलीज | KFH
2025 Hyundai Venue N Line First look

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
विश्व
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
ट्रंप ने नाइजीरिया को दी थी एयरस्ट्राइक की धमकी, अब आया चीन का रिएक्शन; अमेरिका को दिया ये जवाब
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
बॉलीवुड
'मिस यू कैटरीना...' अक्षय कुमार को 'वेलकम 3' के सेट पर याद आईं एक्ट्रेस, देखें वीडियो
'मिस यू कैटरीना...' अक्षय कुमार को 'वेलकम 3' के सेट पर याद आईं एक्ट्रेस, देखें वीडियो
इंडिया
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 7 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 7 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
यूटिलिटी
Adverse Possession: क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget