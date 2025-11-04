एक्सप्लोरर
खूबसूरती में अपनी मां मधू पर ही गई हैं किआ शाह, देखें एक्ट्रेस की बेटी की 10 ग्लैमरस तस्वीरें
Madhoo Daughter's Beautiful Photos: 'फूल और कांटे' और रोजा जैसी फिल्मों से पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस मधू की बेटियां उनकी ही तरह हसीन हैं. मधू की छोटी बेटी किआ शाह 22 साल की उम्र में कहर ढाती हैं.
मधू की छोटी बेटी किआ शाह खूबसूरती में अपनी मां पर ही गई हैं. वो महज 22 साल की हैं और इतनी कम उम्र में भी काफी अच्छा फैशन सेंस रखती हैं. किआ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं जहां वो अपनी ग्लैमरस फोटज शेयर करती रहती हैं.
Published at : 04 Nov 2025 10:03 PM (IST)
Tags :Madhoo Keia Shahh Madhoo Daughter
बॉलीवुड
