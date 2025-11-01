बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज

बिग बॉस 13 फेम शहनाज़ गिल अपनी फिल्म इक कुड़ी को लेकर इन दिनों चर्चा में हैं. वे इस फिल्म का खूब प्रमोशन भी कर रही हैं. इन सबके बीच शहनाज के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन ने हर किसी को हैरान किया है. कभी मोटी दिखने वाली शहनाज आज स्लिम ट्रिम फिगर को फ्लॉन्ट करती हैं. किन क्या आप उनके 12 किलो वज़न घटाने के इंस्पायरिंग जर्नी का राज़ जानते हैं? टेस्टी खाने के अपने शौक़ के लिए जानी जाने वाली इस अभिनेत्री ने खुलासा किया कि वह अपनी फ़िटनेस बनाए रखने के लिए डाइटिंग नहीं करतीं हैं तो फिर कैसे उन्होंने अपना वजन कम किया है. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने इसका खुलासा किया है.

शहनाज ने बिना डाइटिंग घटाया था 12 किलो वजन

शहनाज़ गिल ने मैशेबल इंडिया को बताया कि कैसे उन्होंने 67 किलो से 55 किलो वज़न कम किया. उन्होंने ओज़ेम्पिक इंजेक्शन और अन्य लेने की अफवाहों पर भी बात की. शहनाज ने कहा, "मैं डाइटिंग नहीं करती. कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैंने वज़न घटाने के लिए इंजेक्शन लिए होंगे. मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह क्या होता है. मैंने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कैसे वज़न कम किया है. "

शहनाज़ गिल ने खोला वजन कम करने का राज

अपने वजन घटाने के राज को खोलते हुए शहनाज ने कहा कि उन्होंने सात्विक भोजन के जरिए नेचुरली अपना वजन कम किया. उनके इस सात्विक भोजन में खासतौर पर पौष्टिक भोजन शामिल होता ह.। थायराइड की समस्या से जूझने के बावजूद, अभिनेत्री ने अपनी फ़िज़िक को बनाए रखते हुए, खाने की मात्रा पर कंट्रोल किया. वहीं उन्होंने बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज की अहमियत पर भी जोर दिया.

शहनाज ने कहा, "मेरा वज़न 67 किलो था, अब 55 किलो है।.कभी-कभी मेरा वज़न 52 किलो तक गिर जाता था. मैं एक साल तक सात्विक आहार पर रही. मैंने बिना लहसुन और प्याज वाला खाना खाया. उस समय मैं ब्रह्मकुमारीज़ का पालन कर रही थी. मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल रखा और वज़न कम करती रही."

बिग बॉस 13 फेम ने आगे कहा, "मैं अपना वज़न कंट्रोल रखने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करती हूं और अपने खान-पान पर कंट्रोल रखती हूं. मुझे जो भी मिलता है, मैं खा लेती हूं लेकिन बाकी खाना छोड़कर इसे बैलेंस कर लेती हूं,"

लॉकडाउन में शुरू हुआ था शहनाज की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी

यह पहली बार नहीं है जब शहनाज़ ने अपने वज़न घटाने के सफ़र के बारे में बात की हो. इससे पहले, उन्होंने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के साथ 2022 की बातचीत में बताया था कि लॉकडाउन ने उन्हें कैसे बदल दिया. उन्होंने कहा था, "बिग बॉस के बाद, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो मैंने सोचा, क्यों न कुछ नया किया जाए? ताकि जब लोग मुझे देखें, तो कहें, 'क्या यह शहनाज़ है? मोटी शहनाज़ कहां चली गईं?"

हांलांकि, शहनाज़ ने अपने फेवरेट इंडियन ब्रेकफास्ट को छोड़ने से इनकार कर दिया. इसके बजाय, उन्होंने उसमें कुछ बदलाव किए, उन्होंने बताया, "मैं अपनी सुबह की शुरुआत हल्दी वाले पानी से करती हूं और हाल ही में उसमें एप्पल साइडर विनेगर मिलाया है. मैं हाई-प्रोटीन वाला नाश्ता करती हूँ, चाय, डोसा, मेथी पराठे और मूंग, लेकिन मैं अपनी मात्रा पर कंट्रोल रखती हूं."





शहनाज़ गिल वर्क फ्रंट

शहनाज गिल के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस की पंजाबी फिल्म "इक कुड़ी" 31 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है. अमरजीत सिंह सरोन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में निर्मल ऋषि, उदयबीर संधू और हार्बी संघा भी हैं. गिल ने इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर की भूमिका भी निभाई है.