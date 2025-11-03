प्रभास की हालिया रिलीज फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' ने इतिहास रच दिया है. फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है. अब तीन दिन में 'बाहुबली: द एपिक' ने एक नया कारनामा अंजाम दे दिया है. प्रभास की फिल्म ने री-रिलीज पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है.

सैकनिल्क के मुताबिक 'बाहुबली: द एपिक' ने पहले दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 19.50 करोड़ रुपए कमाए थे.

दूसरे दिन प्रभास की फिल्म ने दुनिया भर में 11.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

'बाहुबली: द एपिक' ने तीसरे दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कुल 8.35 करोड़ रुपए बटोरे थे.

अब तीन दिनों में फिल्म का टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 39.75 करोड़ रुपए हो गया है.

'बाहुबली: द एपिक' ने तोड़ा 'सनम तेरी कसम' का रिकॉर्ड

'बाहुबली: द एपिक' प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' का री-एडीटेड और री-मास्टर्ड वर्जन है. फिल्म ने री-रिलीज पर अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'सनम तेरी कसम' को मात दे दी है. हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 39 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. अब करीब 40 करोड़ के कलेक्शन के साथ ये रिकॉर्ड 'बाहुबली: द एपिक' के नाम हो गया है.

'बाहुबली: द एपिक' की स्टार कास्ट

'बाहुबली: द एपिक' को एस.एस. राजामौली ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं. वहीं राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, सत्यराज, नासर और राम्या कृष्णन भी अहम रोल में नजर आए हैं.

प्रभास का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर प्रभास के पास इस समय एक से बढ़कर एक फिल्मों का लाइनअप है. वो संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट में नजर आएंगे. इस फिल्म में उनके साथ तृप्ति डिमरी बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देंगी. एक्टर के पास फौजी भी है जो अगस्त 2026 में रिलीज हो सकती है. प्रभास के पास सालार 2 और कल्कि 2898 एडी भी पाइपलाइन में हैं.