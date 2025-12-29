अल्लू सिरीश ने अनाउंस की वेडिंग डेट, भाई अल्लू अर्जुन से तारीख का है खास कनेक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाअल्लू सिरीश ने अनाउंस की वेडिंग डेट, भाई अल्लू अर्जुन से तारीख का है खास कनेक्शन

Allu Sirish Announces Wedding Date: अल्लू अर्जुन के छोटे भाई अल्लू सिरीश 2026 में शादी करने जा रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी वेडिंग डेट अनाउंस की है जिसका कनेक्शन अल्लू अर्जुन की शादी से भी है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 29 Dec 2025 04:42 PM (IST)
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के छोटे भाई अल्लू सिरीश शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उन्होंने इसी साल अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर नयनिका रेड्डी से सगाई की थी. अब अगले साल कपल शादी करने जा रहा है. अल्लू सिरीश ने काफी फनी अंदाज में अपनी वेडिंग डेट अनाउंस की है. साथ ही ये भी बताया है कि उनकी वेडिंग डेट का उनके भाई अल्लू अर्जुन से खास कनेक्शन है.

अल्लू सिरीश ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग ऑडियो पर एक रील बनाकर अपनी वेडिंग डेट अनाउंस की है. इसमें उनके भतीजे और भतीजियां भी उनके साथ नजर आ रही हैं. वीडियो में उनकी भतीजियां उनसे पूछती हैं- 'बाबाई, आपकी शादी कब है?' इसपर अल्लू सिरीश बताते हैं- '6 मार्च 2026.' फिर उनकी भतीजियां पूछती हैं- 'संगीत कब है?' इसपर सिरीश कहते हैं- 'हम साउथ इंडियन्स हैं, हमारे यहां संगीत नहीं होता.'

 
 
 
 
 
अल्लू अर्जन की एनिवर्सरी पर शादी करेंगे अल्लू सिरीश
बता दें कि साल 2011 में 6 मार्च को ही अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी की भी शादी हुई थी. अब अपने भाई की एनिवर्सरी पर शादी करने को लेकर अल्लू सिरीश ने रिएक्ट किया है. मिड डे से बात करते हुए अल्लू सिरिश ने कहा- 'जब कुंडली और चार्ट के मुताबिक हमारी शादी की तारीखें तय की जा रही थीं, तो हमें दो शुभ तिथियां मिलीं- 25 फरवरी का अंत और 6 मार्च. इसके बाद हमने उस तारीख को चुनने के बारे में सोचा जो हमारे वेडिंग वेन्यू की अवेलिबिलिटी के मुताबिक हो और संयोग से वो तारीख 6 मार्च ही निकली.'

'उनकी शादी की तारीख हम सभी के लिए...'
अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी को लेकर अल्लू सिरीश ने आगे कहा- 'उनकी शादी की तारीख हम सभी के लिए बहुत मायने रखती है, और ये जानकर कि मैं नयनिका से उसी दिन शादी कर रहा हूं, किसी आशीर्वाद से कम नहीं लगता... मानो ये नियति हो! मेरे भाई और स्नेहा ने मिलकर जो जिंदगी बनाई है- उनका प्यार, सम्मान और साझा विकास... उसे देखकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है. जैसे कि नयनिका और मैं इस नए चैप्टर में कदम रख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि हम एक ऐसा सफर बनाएं जो एक्सपीरियंस, समझ, प्यार और सबसे बढ़कर आपसी सम्मान से भरपूर हो.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 29 Dec 2025 04:35 PM (IST)
Allu Arjun Sneha Reddy Allu Sirish Allu Sirish Wedding
