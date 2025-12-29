अल्लू सिरीश ने अनाउंस की वेडिंग डेट, भाई अल्लू अर्जुन से तारीख का है खास कनेक्शन

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के छोटे भाई अल्लू सिरीश शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उन्होंने इसी साल अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर नयनिका रेड्डी से सगाई की थी. अब अगले साल कपल शादी करने जा रहा है. अल्लू सिरीश ने काफी फनी अंदाज में अपनी वेडिंग डेट अनाउंस की है. साथ ही ये भी बताया है कि उनकी वेडिंग डेट का उनके भाई अल्लू अर्जुन से खास कनेक्शन है.

अल्लू सिरीश ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग ऑडियो पर एक रील बनाकर अपनी वेडिंग डेट अनाउंस की है. इसमें उनके भतीजे और भतीजियां भी उनके साथ नजर आ रही हैं. वीडियो में उनकी भतीजियां उनसे पूछती हैं- 'बाबाई, आपकी शादी कब है?' इसपर अल्लू सिरीश बताते हैं- '6 मार्च 2026.' फिर उनकी भतीजियां पूछती हैं- 'संगीत कब है?' इसपर सिरीश कहते हैं- 'हम साउथ इंडियन्स हैं, हमारे यहां संगीत नहीं होता.'

अल्लू अर्जन की एनिवर्सरी पर शादी करेंगे अल्लू सिरीश

बता दें कि साल 2011 में 6 मार्च को ही अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी की भी शादी हुई थी. अब अपने भाई की एनिवर्सरी पर शादी करने को लेकर अल्लू सिरीश ने रिएक्ट किया है. मिड डे से बात करते हुए अल्लू सिरिश ने कहा- 'जब कुंडली और चार्ट के मुताबिक हमारी शादी की तारीखें तय की जा रही थीं, तो हमें दो शुभ तिथियां मिलीं- 25 फरवरी का अंत और 6 मार्च. इसके बाद हमने उस तारीख को चुनने के बारे में सोचा जो हमारे वेडिंग वेन्यू की अवेलिबिलिटी के मुताबिक हो और संयोग से वो तारीख 6 मार्च ही निकली.'

'उनकी शादी की तारीख हम सभी के लिए...'

अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी को लेकर अल्लू सिरीश ने आगे कहा- 'उनकी शादी की तारीख हम सभी के लिए बहुत मायने रखती है, और ये जानकर कि मैं नयनिका से उसी दिन शादी कर रहा हूं, किसी आशीर्वाद से कम नहीं लगता... मानो ये नियति हो! मेरे भाई और स्नेहा ने मिलकर जो जिंदगी बनाई है- उनका प्यार, सम्मान और साझा विकास... उसे देखकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है. जैसे कि नयनिका और मैं इस नए चैप्टर में कदम रख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि हम एक ऐसा सफर बनाएं जो एक्सपीरियंस, समझ, प्यार और सबसे बढ़कर आपसी सम्मान से भरपूर हो.'