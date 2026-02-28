तेलुगु सिनेमा के जाने-माने एक्टर अल्लू सिरिश और नयनिका रेड्डी 6 मार्च को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. उससे पहले दोनों जमकर प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन एन्जॉय कर रहे हैं. पिछले कुछ हफ्तों में कपल को दुबई में यॉट पार्टी करते देखा गया था. फिर ट्रेडिशनल पसुपु सेरेमनी हुई और उसके बाद अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी ने उनके लिए एक शानदार पार्टी होस्ट की थी. अब हैदराबाद में हुए ग्रैंड प्री-वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं जहां दोनों बहुत खुश में नजर आ रहे है.

हैदराबाद में ग्रैंड प्री-वेडिंग नाइट

इस खास फंक्शन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर सामने आई हैं. तस्वीरों में अल्लू सिरिश ऑफ-व्हाइट फॉर्मल सूट में काफी स्मार्ट लग रहे थे. वहीं उनकी होने वाली दुल्हन नयनिका रेड्डी ब्राइट ब्लू लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आई है. एक तस्वीर में दोनों एक गेस्ट के साथ भव्य फ्लोरल डेकोरेशन के सामने पोज देते दिखे है. वहीं स्नेहा रेड्डी डार्क ब्लू सीक्विन साड़ी में एलिगेंट लग रही थीं. जबकि अल्लू अर्जुन ऑल-ब्लैक सूट में हमेशा की तरह स्टाइलिश दिखाई दिए है. मिहीका दग्गुबाती भी ब्लैक चिक आउटफिट में दुल्हन बनने वाली नयनिका के साथ पोज देती नजर आई है.

इंडस्ट्री के लिए खास जश्न

आपको बता दें की कपल की शादी को परिवार और करीबी दोस्तों के बीच इंटिमेट रखा गया है. लेकिन जश्न सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है. 2 मार्च 2026 को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक खास प्री-वेडिंग गेदरिंग रखी गई है. ये इवेंट हैदराबाद के प्रतिष्ठित अल्लू स्टूडियोज में होगा जो अल्लू परिवार की सिनेमाई विरासत से जुड़ा हुआ है.

अल्लू सिरिश नें खुद किया ऐलान

अल्लू सिरिश ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा कि 6 मार्च को परिवार और दोस्तों के बीच इंटिमेट वेडिंग होगी और 2 मार्च को अल्लू स्टूडियोज में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के साथ प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन किया जाएगा. इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस में और ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है.

खास तारीख और खास परंपरा

दिलचस्प बात ये है कि सिरिश और नयनिका उसी तारीख यानी 6 मार्च को शादी कर रहे हैं जिस दिन अल्लू अर्जुन ने स्नेहा रेड्डी से शादी की थी. इसे परिवार की खास परंपरा माना जा रहा है. बताया जाता है कि सिरिश और नयनिका करीब दो साल से रिलेशनशिप में थे और फिर सोशल मीडिया पर अपनी सगाई का ऐलान किया था. अब दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं. बता दें की पूरा परिवार इस मौके को यादगार बनाने में जुटा है.