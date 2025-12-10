Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Prediction: धुरंधर की आंधी में उड़ जाएगी कपिल शर्मा की फिल्म? पहले दिन कर सकती है इतना कलेक्शन
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Prediction: कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 सिनेमाघरों में 12 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. फिल्म पहले दिन कैसा कलेक्शन कर सकती है आपको बताते हैं.
कॉमेडियन कपिल शर्मा किसी के भी चेहरे पर हंसी ले आते हैं. वो अपने शो से तो लोगों को खूब हंसाते ही हैं साथ ही अब फिल्म भी लेकर आ रहे हैं. कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' रिलीज होने के लिए तैयार है. ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. कपिल अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर शहर-शहर जाकर जमकर प्रमोशन कर रहे हैं.
'किस किसको प्यार करूं 2' में कपिल शर्मा के साथ आयशा खान, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, वरीना हुसैन और मंजोत सिंह अहम किरदार निभाते नजर आ रहे हैं. इस फिल्म को अनुकल्प गोस्वामी ने डायरेक्ट किया है. 'किस किसको प्यार करूं 2' को लेकर लोगों में काफी बज था मगर ये कम होता नजर आ रहा है. बीते हफ्ते रणवीर सिंह की धुरंधर रिलीज हुई है जिसकी आंधी में ये फिल्म बह सकती है.
पहले दिन कर सकती है इतना कलेक्शन
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'किस किसको प्यार करूं 2' को धुरंधर से टक्कर मिलने वाली है. इस समय हर कोई धुरंधर देखने में ही लगा हुआ है. हर जगह धुरंधर का मूमेंटम है. इसके आगे किसी भी फिल्म का टिक पाना अभी थोड़ा मुश्किल है. रिपोर्ट के मुताबिक कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' पहले दिन 2-3 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है.
धुरंधर की आंधी में 'किस किसको प्यार करूं 2' बह सकती है क्योंकि इसका बज कम होता जा रहा है. दूसरी तरफ धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर वीक डे में ही जबरदस्त कमाई कर रही है. ऐसे में वीकेंड पर तो ये फिल्म बवाल काट देगी.
'किस किसको प्यार करूं 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसे काफी पसंद किया गया है. फिल्म के कई गाने भी रिलीज हुए हैं. एक गाना हनी सिंह ने गाया है जो सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है. इस गाने पर लोगों ने जमकर रील्स बनाई हैं.
