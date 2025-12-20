भारत भर में धूम मचा रही ‘धुरंधर’ का जलवा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म 19 दिसंबर को अपने तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. हैरानी की बात ये है कि शुक्रवार को रिलीज हुई नई फिल्म अवतार फायर एंड ऐश के आगे भी ये फिल्म हार मानने को तैयार नहीं है. चलिए यहां जानते हैं ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘धुरंधर’ ने 15वें दिन कितनी की कमाई?

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे दमदार कलाकारों से सजी धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. दमदार शुरुआत के बाद इस फिल्म ने पहले हफ्ते में खूब कमाई की. वहीं दूसरे हफ्ते में इसने पहले वीक के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया और दबाकर कारोबार किया. ये फिल्म साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है. वहीं ‘धुरंधर’ अब तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है और इसे ‘अवतार फायर एंड ऐश’ से मुकाबला करना पड़ा रहा है. बावजूद इसके रिलीज के 15वें दिन भी इस फिल्म ने डंके की चोट पर नोट पीटे हैं.

इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘धुरंधर’ ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं दूसरे हफ्ते में इस फिल्म की कमाई 253.25 करोड़ रही.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 15वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 22.50 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ ‘धुरंधर’ की 15 दिनों की कुल कमाई अब 483 करोड़ रुपये हो गई है.

‘धुरंधर’ बनी तीसरे फ्राइडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

‘धुरंधर’ ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को भी तगड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. दअसल इस फिल्म ने 22 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है और इसी के साथ इसने छावा के 13 करोड़, पुष्पा 2 के 11.3 करोड़, बाहुबली 2 के 10.5 करोड़ और स्त्री 2 के 8.5 करोड़ सहित सभी फिल्मों के कलेक्शन को मात दे दी है और ये तीसरे शुक्रवार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

धुरंधर' 500 करोड़ी से है कितनी दूर?

'धुरंधर' ने रिलीज के 15दनों में 483 करोड़ का कलेक्शन कर कमाल कर दिया है. वहीं अब ये फिल्म 500 करोड़ी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है. इस आंकड़ें को छूने के लिए इसे बस 17 करोड़ कमाने की जरूरत और है. तीसरे शनिवार को ये फिल्म इस आंकड़े से ज्यादा कमाई कर 500 करोड़ को भी पार कर जाएगी. इसी के साथ ये छावा के बाद 500 करोड़ी क्लब में शामिल होने वाली साल की दूसरी फिल्म बन जाएगी.