हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar BO Day 15: 'अवतार फायर एंड ऐश' के आगे भी 'धुरंधर' ने डंके की चोट पर बटोरे नोट, 500 करोड़ी बनने से रह गई बस इतनी दूर

Dhurandhar BO Day 15: 'अवतार फायर एंड ऐश' के आगे भी 'धुरंधर' ने डंके की चोट पर बटोरे नोट, 500 करोड़ी बनने से रह गई बस इतनी दूर

Dhurandhar BO Day 15: 'अवतार फायर एंड ऐश' के आगे भी 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है. इसी के साथ इसने रिलीज के 15वें दिन भी शानदार कमाई की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 20 Dec 2025 06:42 AM (IST)
Preferred Sources

भारत भर में धूम मचा रही ‘धुरंधर’ का जलवा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म 19 दिसंबर को अपने तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. हैरानी की बात ये है कि शुक्रवार को रिलीज हुई नई फिल्म अवतार फायर एंड ऐश के आगे भी ये फिल्म हार मानने को तैयार नहीं है. चलिए यहां जानते हैं ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को कितना कलेक्शन किया है?

धुरंधर’ ने 15वें दिन कितनी की कमाई?
रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे दमदार कलाकारों से सजी धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.  दमदार शुरुआत के बाद इस फिल्म ने पहले हफ्ते में खूब कमाई की. वहीं दूसरे हफ्ते में इसने पहले वीक के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया और दबाकर कारोबार किया. ये फिल्म साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है. वहीं ‘धुरंधर’ अब तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है और इसे ‘अवतार फायर एंड ऐश’ से मुकाबला करना पड़ा रहा है. बावजूद इसके रिलीज के 15वें दिन भी इस फिल्म ने डंके की चोट पर नोट पीटे हैं.

  • इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘धुरंधर’ ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं दूसरे हफ्ते में इस फिल्म की कमाई 253.25 करोड़ रही.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 15वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 22.50 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ ‘धुरंधर’ की 15 दिनों की कुल कमाई अब 483 करोड़ रुपये हो गई है.

धुरंधर’ बनी तीसरे फ्राइडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
‘धुरंधर’ ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को भी तगड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. दअसल इस फिल्म ने 22 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है और इसी के साथ इसने छावा के 13 करोड़, पुष्पा 2 के 11.3 करोड़, बाहुबली 2 के 10.5 करोड़ और स्त्री 2 के 8.5 करोड़ सहित सभी फिल्मों के कलेक्शन को मात दे दी है और ये तीसरे शुक्रवार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

धुरंधर' 500 करोड़ी से है कितनी दूर
'धुरंधर' ने रिलीज के 15दनों में 483 करोड़ का कलेक्शन कर कमाल कर दिया है. वहीं अब ये फिल्म 500 करोड़ी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है. इस आंकड़ें को छूने के लिए इसे बस 17 करोड़ कमाने की जरूरत और है. तीसरे शनिवार को ये फिल्म इस आंकड़े से ज्यादा कमाई कर 500 करोड़ को भी पार कर जाएगी. इसी के साथ ये छावा के बाद 500 करोड़ी क्लब में शामिल होने वाली साल की दूसरी फिल्म बन जाएगी. 

Published at : 20 Dec 2025 06:42 AM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Ranveer SIngh Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Violence: 'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

जिंदा जिस्म में 69 गोलियों का बारूद !
बाजार में बेची जा रही बाबरी मस्जिद-हुमायूं कबीर वाली टी-शर्ट
अपने कारनामे पर अब भी क्यों खामोश है Nitish?
Renault Triber Drive Review | Auto Live #renault #triber
यूपी में BJP-SP के बीच कुर्मी वोट की लड़ाई शुरू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Violence: 'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
यूटिलिटी
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
शिक्षा
अजरबैजान में सैलरी 50 हजार तो भारत में हो जाएगी इतनी? जानें पूरी डिटेल्स
अजरबैजान में सैलरी 50 हजार तो भारत में हो जाएगी इतनी? जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget