नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्मों का फैंस को इंतजार रहता है. उनकी फिल्म अखंडा 2 पहले सिनेमाघरों में रणवीर सिंह की धुरंधर के साथ रिलीज होने वाली थी मगर फिर इसे पोस्टपोन कर दिया गया और ये 12 दिसंबर को रिलीज हुई है. फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले हैं और ये बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक बिजनेस कर रही है. फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल होने वाली है.

नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा 2 धुरंधर की आंधी में भी टिकी हुई है. फिल्म का तेलुगू वर्जन जमकर कमाई कर रहा है. फिल्म का हिंदी वर्जन धुरंधर की वजह से नहीं कमा पा रहा है लेकिन बाकी साउथ की भाषाओं में इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. जिस वजह से कलेक्शन अच्छा चल रहा है.

अखंडा 2 ने किया कितना कलेक्शन

सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक अखंडा 2 ने छठे दिन 3.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 73.85 करोड़ हो गया है. फिल्म अगर रोज इस तरह ही कमाई करती रही तो इसे 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है. धुरंधर के सामने ये फिल्म ठीक कमाई कर रही है.

बता दें फिल्म ने प्रीमियर से 8 करोड़, पहले दिन 22.5 करोड़, दूसरे दिन 15.5 करोड़, तीसरे दिन 15.1 करोड़, चौथे दिन 5.25 करोड़ और पांचवें दिन 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म को सबसे ज्यादा पसंद तेलुगू भाषा में किया जा रहा है. इसके अलावा तमिल और मलयालम में भी थोड़ी बहुत कमाई ये फिल्म कर रही है. वीकेंड पर अच्छी कमाई करके 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है.

बता दें ये साल 2021 में आई अखंडा का सेकंड पार्ट है. इस फिल्म को बोयापति श्रीनू ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में नंदमुरी बालकृष्ण के साथ हर्षाली मल्होत्रा और संयुक्ता मेनन अहम किरदार निभाती नजर आईं हैं. हर्षाली ने इस फिल्म से इंडस्ट्री में डेब्यू किया है.

ये भी पढ़ें: लिवर कैंसर सर्जरी के बाद दीपिका कक्कड़ का हुआ पेट स्कैन, पति शोएब इब्राहिम ने दिया हेल्थ अपडेट