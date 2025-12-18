लिवर कैंसर सर्जरी के बाद दीपिका कक्कड़ का हुआ पेट स्कैन, पति शोएब इब्राहिम ने दिया हेल्थ अपडेट

एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम को कुछ समय पहले लिवर कैंसर हुआ था. इसके बाद एक्ट्रेस का लिवर कैंसर सर्जरी हुई. दीपिका की ये सर्जरी 12-13 घंटे चली थी. अब एक्ट्रेस पहले से बेहतर हैं और रिकवर कर रही हैं. अब दीपिका मेडीकेशन पर हैं. हाल ही में सर्जरी के बाद उनका पहला पेट स्कैन हुआ. एक्ट्रेस पति शोएब इब्राहिम के साथ पेट स्कैन करवाने हॉस्पिटल गईं.

हॉस्पिटल गईं दीपिका कक्कड़

शोएब इब्राहिम ने यूट्यूब पर व्लॉग वीडियो के जरिए इसका अपडेट फैंस के साथ शेयर किया. इस दौरान दीपिका थोड़ी सी इमोशनल नजर आईं. शोएब इब्राहिम ने दीपिका को हिम्मत दी. शोएब ने कहा, 'आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन ऐसे वक्त पर डर लगता ही है. तो दीपिका भी कहती हैं हां थोड़ा सा डर लगता है.' फिर शोएब कहते हैं- सब अच्छा होगा.

दीपिका ने पेट स्कैन से पहले ब्लड टेस्ट करवाए. ये ब्लड टेस्ट उन्होंने घर से करवाए. बता दें कि दीपिका पूरी कैंसर जर्नी के दौरान बहुत हिम्मत से डील कर रही हैं. एक्ट्रेस पूरा ध्यान अपनी हेल्थ और बच्चे रूहान पर लगा रही हैं.

वेकेशन मनाने गांव गई थीं दीपिका

मालूम हो कि दीपिका कक्कड़ ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया है. वो अब एक क्लोदिंग और जूलरी बिजनेस चलाती हैं. इसके अलावा वो अपने ट्रीटमेंट पर फोकस कर रही हैं. हाल ही में वो वेकेशन के लिए अपने पूरे ससुराल के साथ गांव गई थीं. यहां पर उन्होंने फैमिली के साथ खूब मस्ती की. खेतों से फोटोज क्लिक कराए. ससुरालवालों को गाजर का हलवा खिलाया. यूट्यूब पर उन्होंने इस पूरी जर्नी का वीडियो शेयर किया.

हाल ही में वो अपने देवर के साथ मुंबई लौटी. वहीं शोएब अपने पापा के साथ मुंबई लौटे थे. दोनों अलग-अलग दिन मुंबई के लिए निकले थे. मुंबई आने के बाद वो सबसे पहले पति शोएब के साथ पेट स्कैन करवाने के लिए गईं.