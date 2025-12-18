अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इस देश ने की टीम घोषित, किसे बनाया कप्तान, जानिए

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की है, जिसकी कमान टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज जोशुआ डोर्न को सौंपी गई है. ऑलराउंडर जोनाथन वैन लांगे उपकप्तान होंगे. इस विश्व कप का आयोजन जनवरी-फरवरी 2026 में जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा.

वेस्टइंडीज की टीम में 19 वर्षीय बल्लेबाज ज्वेल एंड्रयू भी शामिल हैं, जो सीनियर नेशनल टीम के लिए 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेल चुके हैं.

क्रिकेट वेस्टइंडीज के हाई परफॉर्मेंस मैनेजर ड्वेन गिल ने कहा, "इस टीम के गठन में हमने उनके विकास को सीनियर स्तर पर अपेक्षित खेल शैली के अनुरूप रखा है, उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले मुकाबलों का अनुभव दिलाना सुनिश्चित किया है, और उनके-अपने क्षेत्रों में नेतृत्व, सामरिक समझ तथा व्यक्तिगत समर्थन पर विशेष ध्यान दिया है."

वेस्टइंडीज अंडर-19 वर्ल्ड कप में श्रीलंका और इंग्लैंड के खिला यूथ वनडे सीरीज खेलने में खेले कुछ खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. इन दोनों सीरीज में डोर्न सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. वैन लांगे ने भी शानदार प्रदर्शन किया था.

इनके अलावा, जैकरी कार्टर, मैथ्यू मिलर, जेकीम पोलार्ड, शाक्वान बेले और विटेल लॉज ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 विश्व कप टीम में जगह बनाई है.

श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जेकीम पोलार्ड ने 16.27 की औसत से 18 विकेट लिए थे. वहीं, शाक्वान बेले ने 15 विकेट हासिल किए थे. विटेल लॉज ने श्रीलंका के खिलाफ 6 मैचों में 14 विकेट निकाले थे.

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज को ग्रुप डी में रखा गया है, जिसमें साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और तंजानिया की टीमें भी हैं. वेस्टइंडीज की टीम 15 जनवरी को तंजानिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी.

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वेस्टइंडीज टीम: जोशुआ डोर्न (कप्तान), जोनाथन वैन लांगे (उप-कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शमर एप्पल, शाक्वान बेले, जैकरी कार्टर, तानेज फ्रांसिस, आर'जाई गिटेंस, विटेल लॉज, मिका मैकेंजी, मैथ्यू मिलर, मॉर्टन, जेकीम पोलार्ड, एडन राचा, कुणाल तिलोकानी.