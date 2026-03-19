कार्तिक-अनन्या से अल्लू अर्जुन और प्रीति जिंटा तक, तमाम सेलेब्स ने की 'धुरंधर 2' की तारीफ

Dhurandhar 2: कार्तिक-अनन्या से अल्लू अर्जुन और प्रीति जिंटा तक, 'धुरंधर 2' पर फिदा हुए बॉलीवुड से साउथ तक के सेलेब्स
Dhurandhar 2 Celebs Reaction: 'धुरंधर 2' ने आते ही दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स और सेलेब्स का दिल जीत लिया है. इसी के साथ तमाम सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रणवीर सिहं की फिल्म की जमकर तारीफ की है.
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' आखिरकार दर्शकों के लिए रिलीज़ हो गई है. इस मच अवेटेड सीक्वल के पेड प्रीव्यू 18 मार्च को हुए थे और इसने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है. वैसे असल में, फ़िल्म ने एडवांस बुकिंग में ही बॉक्स ऑफ़िस के कुछ रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. अब जब फ़िल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, तो उम्मीद है कि यह और भी रिकॉर्ड तोड़ेगी. इसी बीच, कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, अल्लू अर्जुन, प्रीति ज़िंटा, विजय देवरकोंडा और अन्य सेलेब्स ने भी 'धुरंधर 2' की जमकर तारीफ की है.
कार्तिक आर्यन ने 'धुरंधर 2' को बताया बेहतरीन
कार्तिक आर्यन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर 'धुरंधर 2' के बारे में अपनी राय शेयर की. इस फ़िल्म को 'बेहतरीन' बताते हुए, इस बॉलीवुड एक्टर ने कहा कि आदित्य धर ने एक 'यादगार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस' दिया है. उन्होंने रणवीर सिंह की भी तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने तो धमाल ही मचा दिया है, दूसरी तरफ, अनन्या पांडे 'धुरंधर: द रिवेंज' देखकर पूरी तरह से 'हैरान' रह गईं.
अल्लू अर्जुन ने की 'धुरंधर 2' की जमकर तारीफ
जहाँ तक अल्लू अर्जुन की बात है, तो 'पुष्पा 2' के इस एक्टर ने भी रिलीज से पहले ने 'धुरंधर 2' को देखने के बाद अपना रिव्यू एक्स पर शेयर किया, उन्होंने रणवीर सिंह, आर. माधवन और आदित्य धर की तारीफ़ की. उन्होंने लिखा,"अभी-अभी धुरंधर 2 देखी, देशभक्ति, वो भी पूरे स्वैग के साथ. एक ऐसी फ़िल्म जो हर देशभक्त को गर्व महसूस कराएगी, कई ऐसे पल जो तालियाँ बजवाने पर मजबूर कर देंगे - ज़बरदस्त! पूरी टीम को बधाई. आर माधवन गारू और बाकी सभी कलाकारों ने बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस दी है. तकनीकी तौर पर भी यह फ़िल्म लाजवाब है," उन्होंने रणवीर को एक 'शानदार' और 'हर तरह के रोल निभाने में माहिर' एक्टर भी बताया.
Just Watched #Dhurandhar2⁰Patriotism with swag 🇮🇳— Allu Arjun (@alluarjun) March 18, 2026
A film that will make every patriot proud 🇮🇳⁰Many clap-trapping moments 👏🏽
BLAST! 💥
Congratulations to the entire team.⁰Fine performances by @ActorMadhavan garu & all actors . Technical brilliance .
So proud to have a…
'धुरंधर 2' देखने के बाद प्रीति ज़िंटा बनीं आदित्य धर की 'फ़ैन गर्ल'
प्रीति ज़िंटा ने भी बड़े पर्दे पर 'धुरंधर 2' देखी और एक्स पर अपनी राय शेयर की. बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपने रिव्यू में रणवीर की फ़िल्म के लगभग हर डिपार्टमेंट की तारीफ़ की. एक्टर की परफ़ॉर्मेंस की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा, "तुमने मेरा दिल जीत लिया, क्या ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस है, क्या रेंज है, क्या गहराई है, क्या ईमानदारी है."
प्रीति ने आगे कहा कि फ़िल्म के बारे में अपने विचार ज़ाहिर करने से पहले वह अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थीं. आखिर में, अभिनेत्री ने खास तौर पर कहा, "आखिर में मैं हर उस अनजान आदमी और औरत को जय हिंद कहना चाहती हूं, दोस्तों, इसे देखना मत भूलना!"
Just watched Dhurandhar 2 & all I wanna say is “Revenge ho toh Dhurandhar jaisa ho warna na ho 🔥🔥🔥🔥🔥”— Preity G Zinta (@realpreityzinta) March 18, 2026
Direction, Acting, music, editing, story, casting & every other department is MINDBLOWING 🌟🌟🌟🌟🌟The first thing mom said after watching the movie was that she wanted to… pic.twitter.com/ZRDDfqKFQJ
विजय देवरकोंडा भी हुए धुरंधर 2 से इम्प्रेस
क्योंकि एक्टर विजय देवरकोंडा भी उन सेलेब्रिटीज़ की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जो इस ज़बरदस्त एक्शन ड्रामा की तारीफ़ कर रहे हैं. फ़िल्म के थिएटर में रिलीज़ होने से पहले, एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपना जोशीला रिव्यू शेयर किया और इस फ़िल्म को भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा पल बताया.
अपना रिव्यू शेयर करते हुए विजय ने एक्स पर लिखा, “कल से – भारतीय सिनेमा और संस्कृति में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. 4 शब्द “भारत माता की जय!” पूरी कास्ट और क्रू को ढेर सारा प्यार और सम्मान. आदित्य धर एक कमाल के जीनियस हैं रणवीर सिंह पूरी तरह से धमाकेदार हैं. आर माधरन, अर्जुन रामपाल, सारा और जमील अंकल सभी ज़बरदस्त थे बैकग्राउंड स्कोर तो आग लगा देने वाला था धुरंधर द रिवेंज."
Tomorrow onwards - something big is going to happen in Indian cinema and culture.— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) March 18, 2026
4 words. “Bharat Maata ki JAI!”
Immense love and respect to the entire cast and crew. @AdityaDharFilms is a mad genius. @RanveerOfficial is all in explosive. @ActorMadhavan @rampalarjun Sara…
धुरंधर 2 के बारे में
आदित्य के निर्देशन में बनी धुरंधर 2 को क्रिटिक्स, दर्शकों और मशहूर हस्तियों, सभी से ज़बरदस्त तारीफ़ मिली है. जियो स्टूडियोज और बी62 Studios के सहयोग से बनी यह फ़िल्म, 2025 की फ़िल्म धुरंधर का सीक्वल है. इसमें रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, दानिश इक़बाल, सारा अर्जुन, आर. माधवन और अन्य कलाकार शामिल हैं.
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Source: IOCL