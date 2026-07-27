नेशनल अवॉर्ड जीतने पर ट्रोल हुए थे धनुष, ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी

हाल ही में 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान किया गया था. इस दौरान बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड यामी गौतम को मिला और संयुक्त रूप से ममूटी और कार्तिक आर्यन बेस्ट एक्टर चुने गए. वहीं साउथ एक्टर धनुष ने इस दौरान दो नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किए. ये अवॉर्ड उन्हें 'रायन' और 'कैप्टन मिलर' जैसी फिल्मों के लिए मिले थे. हालांकि इसे लेकर उन्हें ट्रोल किया गया था और अब एक इवेंट में एक्टर ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है.

'रायन' से भी बेहतर फिल्में मौजदू थीं

बता दें कि हाल ही में दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने साल 2024 की फिल्मों के लिए नेशनल अवॉर्ड की घोषणा की थी. नेशनल अवॉर्ड जीतने पर ट्रोल होने को लेकर अब धनुष ने कहा, 'रायन के लिए मैंने नेशनल अवॉर्ड जीता. इस बात में कोई दो राय नहीं कि इससे भी बेहतर फ़िल्में मौजूद थीं. उनके लिए फैंस ने प्यार जताया और मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूं.'

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नेशनल अवॉर्ड विवाद पर धनुष ने तोड़ी चुप्पी

धनुष ने आगे 'अधु ओरु कना कालम' और 'पुधुपेट्टई' जैसी अपनी फिल्मों के लिए कहा कि लोगों ने इन्हें लेकर कहा था कि मैं इनके लिए नेशनल अवार्ड जीतूंगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका. इसके आगे धनुष कहते हैं, 'आप चाहे कितनी भी कोशीश कर लें, कुछ चीजें अपने आप सही जगह पर पहुंचती है और फिर मेरे साथ ऐसा ही हुआ. मेरी कोशिश सच्ची थी. मुझे दो नेशनल अवॉर्ड मिले. इसे नजरअंदाज ना करें और इसका जश्न मनाएं.'

#Dhanush on National Award Controversy 👀



"Raayan vida Meiyazhagan & Maharaja better films dhaan... Aana Pudhupettai, Vada Chennai, Karnan, Maryan, & Raanjhanaa National Award miss pannapo yaarum pesaala."



"Inniku 90% oppose panraanga... Appo 10% kooda support pannala. Thatti… pic.twitter.com/zxyqwEZqC6 — Gv (@gowtham0725) July 26, 2026

इस वजह से किया था लोगों ने ट्रोल

धनुष की मुख्य भूमिका वाली और उनके डायरेक्शन में बनी फिल्म रायन को बेस्ट तमिल फिल्म का अवॉर्ड मिला और उनकी एक अन्य फिल्म कैप्टन मिलर में उनकी परफॉर्मेंस को भी स्पेशल मेंशन कैटिगरी में नेशनल अवॉर्ड मिला. हालांकि कई लोगों का मानना था कि वो इसके हकदार नहीं थे. लोगों ने इसे लेकर अभिनेता को जमकर ट्रोल किया था. कई लोगों ने कहा कि इनके लिए ज्यादा डिजर्विंग विजय सेतुपति की फिल्म 'महाराजा' और कार्ति की फिल्म मेइयाजगन थीं. अब इस विवाद पर अपनी बात रखकर धनुष ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है.

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