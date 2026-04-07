'डकैत' के लिए Adivi Sesh ने किया खतरनाक ड्रिफ्ट और रिस्की स्टंट, कहा- रीटेक का मौका नहीं होता

एक्शन फिल्मों का असली मजा तभी आता है, जब उसमें रियल स्टंट और रोमांच देखने को मिले. इन दिनों एक्टर अदिवि शेष अपनी आने वाली फिल्म 'डकैत' को लेकर काफी चर्चा में हैं. इस फिल्म में सिर्फ कहानी ही नहीं, बल्कि जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे. खास बात ये है कि अदिवि ने इन सीन को असली बनाने के लिए खुद ही कई खतरनाक स्टंट किए हैं. तेज रफ्तार कार चेज और ड्रिफ्ट जैसे सीन उन्होंने बिना बॉडी डबल के किए, जिससे फिल्म का रोमांच और भी बढ़ गया है.

खुद को चुनौती देते थे...

अदिवि शेष ने बताया कि 'फिल्म में कई इंटेंस कार चेज सीन हैं, जिनमें उन्होंने खुद गाड़ी चलाई. प्रोफेशनल गियर के साथ कार ड्रिफ्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन ये एक शानदार अनुभव देता है. जब आप कार के अंदर होते हैं और चारों तरफ कैमरे, स्टंट कोऑर्डिनेटर और पूरी टीम मौजूद होती है, तब हर मूवमेंट बहुत सोच-समझकर करना पड़ता है. ऐसे सीन में ज्यादा रीटेक का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हर टर्न और हर एक्शन पहले से तय होता है. इसीलिए वो खुद को चुनौती देते थे कि सीन एक ही टेक में पूरा हो, जिससे फोकस और जिम्मेदारी दोनों बढ़ जाते हैं. यही रोमांच ही एक्शन फिल्मों को शानदार बनाता है.'

फिल्म से है दर्शकों को उम्मीद

बता दें, 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही 'डकैत' अदिवि शेष के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. उनके साथ फिल्म में मृणाल ठाकुर लीड रोल में नजर आएंगी. फिल्म में बड़े लेवल पर एक्शन और दमदार कहानी देखने को मिलेगी. अदिवि का खुद स्टंट करना दिखाता है कि वो अपने काम को लेकर कितने सीरियस हैं. आजकल दर्शक भी रियल एक्शन देखना पसंद करते हैं और यही वजह है कि फिल्म की टीम हर सीन को असली और दमदार बनाने में जुटी हुई है. अब देखना दिलचस्प होगा कि रिलीज के बाद 'डकैत' दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरती है.