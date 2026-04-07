साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. एक्ट्रेस पिछले कई दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उनका नाम साउथ स्टार थलपति विजय संग जोड़ा जा रहा है. साथ ही में ये भी खबरें उड़ रही हैं कि एक्ट्रेस ने फिल्मों से दूरी बना ली है. हालांकि, ये खबर गलत निकली. एक्ट्रेस में हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है.

फिल्म छोड़ने के रूमर्स पर भड़कीं तृषा कृष्णन

तृषा कृष्णन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए इन अफवाहों पर रिएक्ट किया है. एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘मैंने फिल्में छोड़ दी हैं, किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली है और 4 बच्चों की मां भी बन गई हूं, जो कल ही 2 साल के हो गए है और कुछ रह गया है जो मुझे बताना चाहिए या फिर हमने आज का फिक्शन कोटा पूरा कर लिया है?' उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी ये वायरल हो रहा है.

बता दें एक्ट्रेस के फिल्म छोड़ने की अफवाह तब सामने आई थी जब एक यूट्यूबर ने दावा करते हुए कहा था कि कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें बताया कि तृषा के एक्टिंग छोड़ने का प्लान बना रही हैं वो कोई नए प्रोजेक्ट्स साइन नहीं कर रही हैं. ये बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिससे तृषा के फैंस काफी हैरान हो गए थे. फिलहाल अब एक्ट्रेस ने रूमर्स को खारिज कर दिया.

वहीं एक्ट्रेस को लेकर ये भी रूमर्स हैं कि वो थलपति विजय को डेट कर रही हैं. दरअसल ये अफवाह तब सामने आई, जब दोनों को एक साथ शादी में देखा गया था. हालांकि इस पर एक्ट्रेस या विजय कि तरफ ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है.

तृषा कृष्णन की अपकमिंग फिल्म

तृषा कृष्णन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह अगली बार सूर्या के साथ आरजे बालाजी की आने वाली फिल्म 'करुप्पु' में नजर आएंगी, जो 14 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाली है. उनके पाइपलाइन में चिरंजीवी के साथ विश्वंभर भी है.