हिंदी न्यूज़मनोरंजनऋचा चड्ढा ने जब बयां किया स्टारडम का सच, कहा- मशहूर होने पर चुकानी पड़ती है बड़ी कीमत

ऋचा चड्ढा ने जब बयां किया स्टारडम का सच, कहा- मशहूर होने पर चुकानी पड़ती है बड़ी कीमत

Richa Chadha: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा अपने अलग-अलग किरदारों से दिल जीत चुकी हैं. वह बेबाक राय के लिए भी जानी जाती हैं. एक बार उन्होंने स्टारडम पर कुछ ऐसा कहा था, जिसके चर्चे आज भी होते हैं.

18 Dec 2025 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

ऋचा चड्ढा का जन्मदिन है. ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस और बॉलीवुड सितारे उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. आज का दिन एक्ट्रेस के लिए बेहद खास है. ऐसे फैंस उनके उस पुराने इंटरव्यू के बारे में बातें कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने स्टारडम पर अपनी फीलिंग शेयर की थी. उन्होंने बताया था कि उन्हें स्टार बनने के बाद किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है.

जल्द होगी फिल्मों में वापसी
बता दें कि  ऋचा चड्ढा इन दिनों अपने मदरहुड लाइफ को एन्जॉय कर रही हैं. साल 2022 में एक्टर अली फजल से शादी करने के बाद जुलाई 2024 में वह मां बनी थीं. ऋचा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया. मां बनने के बाद अब ऋचा फिर से बड़े पर्दे पर वापसी करने लिए तैयार हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Richa Chadha (@therichachadha)

स्टारडम की सबसे बड़ी कीमत है
अब बात करते हैं ऋचा के इंटरव्यू के बारे में. करीब 5 साल पहले जब ऋचा 'शकीला' फिल्म का प्रमोशन कर थी. तब उन्होंने अपने स्टारडम और गुमनामी की कमी के बारे में आईएएनएस को बताया था.  इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि स्टार बनने के फायदे और नुकसान क्या हैं? इस पर ऋचा ने बेबाक अंदाज में जवाब देते हुए कहा था, 'गुमनामी की कमी ही स्टारडम की सबसे बड़ी कीमत है'. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Richa Chadha (@therichachadha)

काम के दम पर पहचान
ऋचा ने बताया था कि आप लोगों के जाने बगैर अपने काम के लिए बाहर नहीं जा सकते. उन्होंने कहा कि लोग हर चीज, क्या खरीद रही हैं, क्या खा रही हैं, या किसे डेट कर रही हैं के बारे में जानना चाहते हैं, जबकि वह सिर्फ अपने काम के दम पर पहचान चाहती हैं. ऋचा की हमेशा से ये चाहत रही है कि लोग उन्हें रेड कार्पेट पर उनके काम के दम पर पहचानें. नहीं तो उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Richa Chadha (@therichachadha)

ऋचा के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो, उनके पास अभी 'गर्ल्स विल बी गर्ल्स', 'आइना', 'आखिरी सोमवार' और एक कॉमेडी जॉनर की फिल्म है. हालांकि उनकी कॉमेडी फिल्म टाइटल की घोषणा अभी नहीं हुई है.

18 Dec 2025 06:00 PM (IST)
