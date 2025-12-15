हाल ही में रजनीकांत ने अपना 75वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था. वहीं साउथ के इस सुपरस्टार ने सिनेमा जगत में भी 50 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं और तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम सिनेमा जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. यूं तो उन्होंने अपने इस शानदार करियर में कई उपलब्धियां अपने नाम की लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि रजनीकांत ने बंगाली फिल्मों में भी काम किया है.

किस बंगाली फिल्म में नजर आए थे रजनीकांत

बता दें कि 1995 में आई बंगाली एक्शन ड्रामा फिल्म 'भाग्य देवता' में रजनीकांत ने एक छोटा लेकिन अहम रोल प्ले किया था. पांच दशकों से ज्यादा के अपने करियर में रजनीकांत ने बस इसी बंगाली फिल्म में काम किया था. गौरतलब है कि फेमस कोरियोग्राफर रघुराम द्वारा निर्देशित 1995 की फिल्म 'भाग्य देवता' में मिथुन चक्रवर्ती ने जगदीश मंडल का लीड रोल निभाया था जो गरीबों के लिए संघर्ष करने वाला एक योद्धा था. फिल्म को स्पेशल टच देते हुए, रजनीकांत इसके टाइटल सॉन्ग में नजर आए थे और एक यादगार कैमियो के साथ बंगाली सिनेमा में उन्होंने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई थी.

कैमियो के लिए मिथुन ने की थी रजनीकांत से रिक्वेस्ट

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, रजनीकांत को फिल्म में कैमियो करने का मौका मिथुन के पर्सनल रिक्वेस्ट पर मिला था. उनके कैमियो वाला गाना दर्शकों के बीच तुरंत हिट हो गया था. 'भाग्य देवता' में सौमित्र चट्टोपाध्याय और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता सहित कई शानदार बंगाली सितारे भी थे. दिलचस्प बात यह है कि रजनीकांत और मिथुन ने इससे पहले 1989 में आई हिंदी फिल्म 'भ्रष्टाचार' में एक साथ काम किया था, जो पर्दे पर उनका पहला कोलैबोरेशन था.

रजनीकांत वर्क फ्रंट

2025 में, रजनीकांत लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित फिल्म 'कुली' के साथ बड़े पर्दे पर लौटे थे. यह फिल्म सुपरस्टार की 171वीं मुख्य भूमिका है, जिसमें वे देव के रूप में नज़र आए थे. इस एक्शन ड्रामा में नागार्जुन, सत्याराज, सौबिन शाहिर और श्रुति हासन ने भी अहम रोल प्ले किया था.