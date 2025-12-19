हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025: साल की सबसे महंगी OTT डील वाली फिल्में कौन सी?

Year Ender 2025: साल की सबसे महंगी OTT डील वाली फिल्में कौन सी?

Year Ender 2025: ओटीटी पर इस साल साउथ से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों लेकर कई बड़ी डील्स साइन हुई. जानें इस साल ओटीटी पर सबसे महंगी बिकने वाली कौन सी फिल्म रहीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Dec 2025 06:28 PM (IST)
Preferred Sources

इस साल कई फिल्मों का ओटीटी पर दबदबा देखने को मिला. साउथ हो या बॉलीवुड सभी ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छापे. लेकिन खास बात ये भी रही कि कुछ फिल्मों ने रिलीज के पहले ही अपना आधा बजट निकाल लिया और अपने मेकर्स का खूब फायदा करवाया.

थिएटर्स से तो फिल्म को फायदा हुआ ही नॉन थिएट्रिकल राइट्स से भी मूवीज ने तगड़ा बिजनेस किया. यहां जानिए इस साल किन फिल्मों के ओटीटी राइट्स सबसे महंगे बिके. 

सबसे महंगी ओटीटी डील वाली फिल्में कौन सी? 

1. सिकंदर
30 मार्च को सलमान खान और रश्मिका मंदाना की ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई. फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप था और रिलीज के बाद भी इसने ठीक–ठाक कमाई की. फिल्म को लेकर शुरुआत से ही तगड़ा बज बनते देखा गया और अब आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक मूवी के पोस्ट-थिएट्रिकल स्ट्रीमिंग राइट्स को नेटफ्लिक्स ने 85 करोड़ रुपये में खरीदा था. रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया था कि अगर सलमान खान स्टारर थिएटर्स में 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई करती है तो इस ओटीटी डील की कीमत 100 करोड़ रुपए भी हो सकती है.
Year Ender 2025: साल की सबसे महंगी OTT डील वाली फिल्में कौन सी?

2. दे कॉल हिम ओजी 
पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म इसी साल पर्दे पर रिलीज हुई. लंबे इंतजार के बाद फैंस को इमरान हाशमी के साउथ डेब्यू देखने का भी मौका मिला. 123तेलुगु डॉट कॉम की रिपोर्ट में बताया गया था कि नेटफ्लिक्स ने फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स 92 करोड़ रुपए में खरीदा है.

बता दें, इस हाई वोल्टेज एक्शन फिल्म में पवन कल्याण और इमरान हाशमी के अलावा प्रियंका मोहन, श्रिया रेड्डी, प्रकाश राज, अर्जुन दास, हरीश उथमन और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई है.
Year Ender 2025: साल की सबसे महंगी OTT डील वाली फिल्में कौन सी?

3. जन नायगन 
साउथ सुपरस्टार थलपति विजय अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें अभिनेता की ये अपकमिंग मूवी उनके करियर की आखिरी फिल्म होने वाली है. लेकिन रिलीज के पहले से भी फिल्म आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है.

आपको बता दें, रिलीज के पहले ही मूवी को बड़ा फायदा हुआ है. रिपोर्ट्स की मानें तो जन नायागन के ओटीटी राइट्स को प्राइम वीडियो ने 110 करोड़ रुपए में खरीद लिया है. हालांकि अभी तक इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है.
Year Ender 2025: साल की सबसे महंगी OTT डील वाली फिल्में कौन सी?

4. कुली
रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की. एक बार फिर रजनीकांत ने अपनी इस जबरदस्त फिल्म से दर्शकों का दिल जीत लिया. फिल्म ने ओटीटी पर खूब प्यार कमाया . वहीं इसके डिजिटल राइट्स की बात करें तो  ‘कुली’ को प्राइम वीडियो ने 120 करोड़ रुपयों में खरीदा था.
Year Ender 2025: साल की सबसे महंगी OTT डील वाली फिल्में कौन सी?

5. धुरंधर
आदित्य धर की ये स्पाई एक्शन फिल्म थिएटर्स में बवाल मचा रही है. थिएटर्स में ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई और लगातार दो हफ्तों से ये बंपर कमाई किए जा रही है. सिनेमाघरों के साथ–साथ आदित्य धर को इसकी ओटीटी डील के बाद भी जबरदस्त फायदा हुआ है.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' के ओटीटी राइट्स को 285 करोड़ के साथ नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है. इसके साथ ही ये इस साल की ओटीटी पर बिकने वाली सबसे ज्यादा महंगी फिल्म बन चुकी है.

Published at : 19 Dec 2025 06:28 PM (IST)
Coolie Sikandar Dhurandhar Year Ender 2025
