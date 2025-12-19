भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के घर फिर गूंजी किलकारी, दूसरी बार बेटे के पेरेंट्स बने कपल
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के घर एक बार फिर से किरकारी गूंजी है. 41 की उम्र में कॉमेडियन ने बेबी बॉय को जन्म दिया है. हालांकि, कपल ने इस बारे में ऑफिशियल तौर पर कोई जानाकारी नहीं दी है.
कॉमेडियन भारती सिंह दोबारा मां बन चुकी हैं. इस बार भी उन्होंने बेटे को ही जन्म दिया है. हालांकि, भारती और उनके पति हर्ष लिंबाचिया ने इससे जुड़ा कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया है. आपको बता दें कि ये कपल पहले से भी एक बेटे के पेरेंट्स हैं.
भारती हमेशा से चाहती थीं कि उन्हें एक बेटी हो. लेकिन इस बार भी उनके घर बेटे ने ही जन्म लिया है. डिलीवरी से पहले भारती अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को हेल्थ अपडेट देती रहती थीं. कई इंटरव्यू में भी भारती को ये कहते हुए सुना गया था कि वो चाहती हैं इस बार उनके घर बेटी जन्म ले.
हालांकि, कॉमेडियन की ये इच्छा इस बार भी अधूरी ही रह गई. बता दें 19 दिसंबर 2025 को भारती सिंह दूसरी बार मां बनी हैं. मालूम हो भारती को आज यानी 19 दिसंबर की सुबह लाफ्टर शेफ की शूटिंग करती थी. लेकिन, जैसे ही तकलीफ शुरू हुई जल्दी से अस्पताल पहुंचाया गया.
दूसरे बेट की झलक देखने के लिए भारती थीं उत्साहित
अस्पताल पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अपने नन्हें राजकुमार को जन्म दिया. कॉमेडियन को इस पल का इंतजार काफी वक्त से था. वो अपने दूसरे बच्चे की झलक देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहती थीं. इसकी झलक उनके व्लॉग में देखने को मिलती थी. वैसे तो भारती या हर्ष ने इससे रिलेटेड कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया है.
लेकिन, जबसे उनके पेरेंट्स बनने की खबर सामने आई है, तबसे फैंस से लेकर सेलेब्स तक उन्हें बधाई देने में लगे हुए हैं. इस वक्त भारती और हर्ष के घर में जश्न का माहौल है.बता दें भारती के बड़े बेटे लक्ष्य का जन्म 2022 में हुआ था. अक्सर भारती अपने बेटे के संग सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करती रहती हैं. फैंस कॉमेडियन के बेटे जिसे वो गोला बुलाती हैं, बेहद पसंद करते हैं और जमकर प्यार लूटाते हैं.
