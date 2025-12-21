2025 अब बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. ये साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बेहद खास रहा. कई बिग बजट फिल्में फ्लॉप रहीं तो कई कम बजट वाली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया. लेकिन आज हम बात करेंगे उन फिल्मों के बारे में जो बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप थी लेकिन ओटीटी पर अपने कमाल के परफॉर्मेंस से इसने ऑडियंस का भरपूर प्यार कमाया.

थिएटर्स की फ्लॉप फिल्में ओटीटी पर रही हिट

1. कुली

रजनीकांत की तमिल एंटरटेनर अगस्त के महीने में रिलीज हुई थी. फिल्म को लेकर बहुत हाइप और बज देखा गया था. लेकिन जब ये रिलीज हुई तो इसके कमाई में कुछ खास बढ़ोतरी ने हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 350 करोड़ की बजट पर बनाई गए और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई 285.1 करोड़ रही. प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को आप देख सकते हैं. इस फिल्म को ओटीटी पर खूब व्यूज मिले.



2. वॉर 2

इस लिस्ट में ऋतिक रोशन की स्पाई एक्शन फिल्म का नाम भी शामिल है. इस मूवी को लेकर भी काफी हाइप देखने को मिला था. बता दें, ऋतिक रोशन स्टारर ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई और इसका 'कुली' के साथ क्लैश भी हुआ. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म असफल रही तो वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इसे कमाल की व्यूअरशिप मिली.



3. मालिक

राजकुमार राव की गैंगस्टर ड्रामा का हाल भी बॉक्स ऑफिस पर बुरा ही रहा. कोईमोई के रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को 54 करोड़ के बजट से बनाया गया था. लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर गौर करें तो इसने सिर्फ 26.36 करोड़ की ही कमाई की. इसके बाद फिल्म को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया जहां इसे कमाल की व्यूअरशिप मिली.



4. मां

काजोल की ये सुपरनैचुरल फिल्म 27 जून को रिलीज हुई थी. फिल्म की कमाई की बात करें तो सैक्निल्क के मुताबिक इसने 36.8 करोड़ रुपए कमाए थे. लेकिन नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद ये छा गई और दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया था.



5. द बंगाल फाइल्स

विवेक अग्निहोत्री की ये फाइल्स ट्रायलॉजी की फिल्म इसी साल थिएटर्स में रिलीज हुई. फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है. रिलीज के पहले इसे लेकर काफी विवाद तो हुआ लेकिन इसने फिर भी थिएटर्स में दस्तक दे ही दिया. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर फिल्म रिलीज हुई और इसे ओटीटी पर बहुत पसंद किया गया.



6. आजाद

लिस्ट के अगले नंबर पर रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी की डेब्यू फिल्म का नाम शुमार है. इस मूवी को लेकर भी तगड़ा हाइप देखा गया था. अजय देवगन भी फिल्म में नजर आए थे. 17 जनवरी के थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म 14 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जहां इसे जबरदस्त व्यूवरशिप मिली.



7. इमरजेंसी

कंगना रनौत की इस फिल्म का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा. 1975 के आपातकाल पर आधारित ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो इसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला लेकिन ओटीटी पर ये कमाल कर गई.