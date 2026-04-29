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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीकौन हैं भूपेंद्र जड़ावत? विजय वर्मा की सीरीज 'मटका किंग' में मचा रहे धमाल

कौन हैं भूपेंद्र जड़ावत? विजय वर्मा की सीरीज 'मटका किंग' में मचा रहे धमाल

who is Bhupendra Jadawat: विजय वर्मा की वेब सीरीज 'मटका किंग' में एक्टर भूपेंद्र जड़ावत ने अहम भूमिका निभाई है. उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है. चलिए जानते हैं आखिर भूपेंद्र जड़ावत है कौन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Apr 2026 04:40 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा इन दिनों अपनी वेब सीरीज 'मटका किंग' को लेकर चर्चा में हैं. ये क्राइम ड्रामा सीरीज 17 अप्रैल, 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई और इसकी कहानी लोगों को खूब पसंद आ रही है. 'मटका किंग' में एक्टर भूपेंद्र जड़ावत ने भी अहम भूमिका निभाई है. उनकी परफॉरमेंस लोगों को पसंद आ रही है. चलिए जानते हैं आखिर भूपेंद्र जड़ावत है कौन.

राजस्थान के रहने वाले हैं भूपेंद्र जड़ावत
भूपेंद्र जड़ावत का जन्म 26 अगस्त, 1996 को राजस्थान के कोटा में हुआ. उनका बचपन और शुरुआती जीवन कोटा में ही बीता. आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने जयपुर के यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से ग्रेजुएशन किया. 

ये भी पढ़ें:- Matka King Trailer: 'मटका किंग' बनकर मचाया धमाल, जुआ की काली दुनिया में उतरे विजय वर्मा, जानें कब रिलीज होगी सीरीज

कितने पढ़े-लिखे हैं भूपेंद्र जड़ावत?
भूपेंद्र जड़ावत बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे और एक्टिंग को बारीकी से सीखना उनका सपना था. इसी जुनून के चलते उन्होंने जयपुर में एक थिएटर ग्रुप जॉइन कियाइसके बाद एक्टिंग सीखने के लिए उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जॉइन किया और 2017 बैच का हिस्सा रहे. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना खुद का थिएटर ग्रुप 'द रेड मार्क' शुरू किया, जहां उन्होंने कई नाटक किए और साथ ही विज्ञापनों में भी काम किया. इसके बाद उन्होंने स्क्रीन पर अपने करियर की शुरुआत की.

शुरू किया खुद का थिएटर ग्रुप 'द रेड मार्क'
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पासआउट होने के बाद वो 'पृथ्वी प्लेज़' का भी हिस्सा रहे. उन्होंने 'मन माना स्क्वायर' नाम के नाटक में अभिनय करने के साथ-साथ उसका निर्देशन भी किया, जिसके लिए उन्हें थेस्पो फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला.

ये भी पढ़ें:- बॉलीवुड में छाया विजय वर्मा की 'मटका किंग' का जादू, आमिर खान से करण जोहर तक सितारों ने की जमकर तारीफ

इन फिल्मों में नजर आए भूपेंद्र जड़ावत
फिल्मों की बात करें तो भूपेंद्र जड़ावत को पहला बड़ा मौका 'क्लास ऑफ 83' में मिला, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में पहला नॉमिनेशन भी हासिल हुआ. इसके बाद वो 'मॉडर्न लव मुंबई' के 'रात रानी' एपिसोड में नजर आए और फिर 'इत्तू सी बात' में भी अभिनय किया. भूपेंद्र 'डब्बा कार्टेल', 'आर्या 3' और 'कोटा जंक्शन' जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं. 

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Published at : 29 Apr 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Matka King Bhupendra Jadawat
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