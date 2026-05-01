3 फिल्में, 5 सीरीज…कौन है बेस्ट और क्या है टाइम वेस्ट ? एक क्लिक में पढे़ं सारे रिव्यू

शुक्रवार, 1 मई का दिन सिनेमालवर्स और ओटीटी लवर्स के लिए काफी स्पेशल हो गया है. दरअसल आज एक या दो नहीं बल्कि कई फिल्में रिलीज हुई हैं जो अलग-अलग जॉनर की हैं. वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी नए कंटेंट की बाढ़ आ गई है. यानी लोगो के पास थिएटर्स में देखने के लिए बहुत कुछ है. वहीं घर पर एंजॉयमेंट के लिए भी नई फिल्में और सीरीज ओटीटी पर आ गई हैं. अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए और कौन सी ओटीटी पर तो यहां हम इन फिल्मों के रिव्यू शेयर कर आपकी वॉच लिस्ट तैयार करा सकते हैं.

एक दिन कैसी है?

आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने एक नई रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दिन' से बड़े पर्दे पर कमबैक किया हैं वहीं साउथ की टॉप एक्ट्रेस साई पल्लवी ने इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया है. ये फिल्म पूरे भारत के सिनेमाघरों में शुक्रवार यानी आज रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है और इसे मंसूर खान, आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है.

जुनेद खान ने फिल्म में रोहन का किरदार निभाया है जो अपनी कलिग मीरा (साई स्टारर) से चुपके से प्यार करता है. रोहन अपने इस प्यार के बारे में कभी किसी से बात नहीं करता. क्या वो अपने प्यार का इजहार मीरा से कर पाएगा. ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा.

फिलहाल आप इस फिल्म का रिव्यू यहां पढ़ सकते हैं.

राजा शिवाजी कैसी फिल्म है?

राजा शिवाजी को रितेश देशमुख ने निर्देशित किया है और उन्होंने इसमें लीड रोल भी प्ले किया है. ये फिलम काफी दमदार और काफी रिसर्च के बाद बनाई गई है. ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज की लाफफ पर बेस्ड है और उनकी जिंदगी के कई पहलुओं को उजागर कर रही है. इसके साथ ही फिल्म में कर किरदार की अपनी कहानी है जो काफी इम्प्रेस करती है. बता दें कि राजा शिवाजी में अभिषेक बच्चन से विद्या बालन, बोमन ईरानी, संजय दत्त और जेनेलिया डिसूजा तक कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. वहीं सलमान खान का भी फिल्म में स्पेशल कैमियो है.

इस फिल्म को देखने की प्लानिंग है तो पहले यहां इसका रिव्यू पढ़ लीजिए.

पैट्रियट कैसी है

ममूटी और मोहनलाल की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म आखिरकार आज, 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. महेश नारायणन द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक थी.फिल्म को लेकर काफी चर्चा थी, इसलिए इसकी जमकर एडवांस बुकिंग हुई है. फिल्म के ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई की उम्मीद की जा रही है. इसे क्रिटिक्स और दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है.

ग्लोरी कैसी है?

ग्लोरी भी आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है. हरियाणा के बैकग्राउंड में सेट की गई ये सीरीज काफी दमदार है और इसमें बॉक्सिंग के साथ दो हत्याओं की कहानी को जोड़ा गया है. सीरीज में दिव्येंदु और पुलकित सम्राट ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. सीरीज में सात एपिसोड है.

इसे देखने की प्लानिंग है तो यहां इसका रिव्यू पढ़ सकते हैं.

अनदेखी 4 सीरीज कैसी है

'अनदेखी' सीरीज ने अपने स्ट्रॉन्ग कंटेट के दम पर दर्शकों का दिल जीता है. बिना बड़े स्टार्स वाली इस सीरीज की हर किसी ने तारीफ की और अब इसका चौथा सीजन अनदेखी -द फाइनल बैटल आ गया है. यूं तो इसके तीनों सीजन काफी दमदार थे लेकिन चौथा सीजन थोड़ा सबसे कमजोर लग सकता है. आशीष आर शुक्ला ने सीरीज डायरेक्ट की है और हर्ष छाया ने इसमें लीड रोल प्ले किया है.

इसे देखने की प्लानिंग है तो पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए.

सपने वर्सेस एवरीवन 2 कैसी है

टीवीएफ एक बार फिर सपने वर्सेस एवरीवन के दूसरे सीजन के साथ सपनों और हकीकत की दुनिया को दिखाता है. सीरीज दो युवकों के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं लेकिन क्या ये अपने सपने पूरे कर पाते हैं ये तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा.

उससे पहले आप यहा इसका रिव्यू पढ़ सकते हैं.

'राकासा' कैसी है?

साउथ की हॉरर-कॉमेडी 'राकासा' भी ओटीटी पर आ गई है. इसे सन नेक्स्ट पर देख सकते हैं. इसे तेलुगु सहित चार भाषाओं में ओटीटी पर रिलीज किया गया है. संगीत सोभन और नयन सारिका की फिल्म ने थिएट्रिकल रन के दौरान ठीक-ठाक कारोबार किया था. फिल्म की कहानी एक पुराने 'ब्रह्म राक्षस' और एक गांव के रहस्यमयी श्राप के इर्द-गिर्द घूमती है. हॉरर कॉमेडी के शौकिनों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है.

बाइकर कैसी है?

अभिलाष रेड्डी कंकरा के निर्देशन में बनी फिल्म 'बाइकर' भी आज ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. शरवानंद की इस फिल्म को तेलुगु, कन्नड़ सहित चार भाषों में रिलीज किया गया है. हिंदी में ये 'शर्वा' नाम से रिलीज होगी.