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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सिंघम' और '83' से आगे निकली 'हनुमान अंश', कमा डाले 100 करोड़

'सिंघम' और '83' से आगे निकली 'हनुमान अंश', कमा डाले 100 करोड़

'हनुमान अंश' ने रिलीज के 31वें दिन भी रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी. इसने अजय देवगन, सलमान खान और रणवीर सिंह की फिल्मों को पछाड़ते हुए 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 06 Sep 2026 04:45 PM (IST)
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2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' हर दिन टिकट खिड़की पर कमाल कर रही है. बॉक्स ऑफिस पर 30 दिन गुजारने के बाद अब इस फिल्म ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. फिल्म 31वें दिन 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है. इसने अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सिंघम' के लाइफटाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को पछाड़ दिया है

31वें दिन 100 करोड़ी बनी 'हनुमान अंश'

शोभिनव सत्या की अहम भूमिका वाली फिल्म हनुमान अंश संत नीम करौली बाबा के जीवन पर बेस्ड है. ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. धीरे-धीरे करके अब ये फिल्म एक महीने के बाद 100 करोड़ी बन चुकी है. हनुमान अंश ने ये मुकाम अपने 31वें दिन हासिल किया है.

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बता दें कि हनुमान अंश 7 अगस्त को रिलीज हुई थी. जबकि 6 सितंबर को इसका सिनेमाघरों में 31वां दिन है. फिल्म 5 सितंबर को अपने 30वें दिन तक भारत में 99.38 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी थी. जबकि 13वें दिन यानी 6 सितंबर को फिल्म 100 करोड़ रुपये के पार हो गई. 

फिल्म ने शाम 4 बजे तक 9.74 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. सैकनिल्क के मुताबिक अब इसकी टोटल कमाई 109.12 करोड़ रुपये हो चुकी है. रात साढ़े 10 बजे तक आज के कलेक्शन के फाइनल आकंड़े आएंगे. तब तक फिल्म की कमाई में और इजाफा हो जाएगा.

'हनुमान अंश' ने 'सिंघम' का रिकॉर्ड तोड़ा

बॉक्स ऑफिस पर ये मुकाम हासिल करते ही हनुमान अंश ने अजय देवगन की साल 2011 की बेहतरीन फिल्म सिंघम के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया है. सिंघम ने भारत में 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसके अलावा हनुमान अंश सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' का रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है. सलमान की 2025 की इस फिल्म की भारत में कमाई 103 करोड़ रुपये हुई थी. वहीं रणवीर सिंह की फिल्म '83' के 104 करोड़ रुपये के कलेक्शन को भी हनुमान अंश ने पीछे छोड़ दिया.

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दिलचस्प है 'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस सफर

पहले दिन फिल्म ने महज 10 लाख, दूसरे दिन 20 लाख और तीसरे दिन तीस लाख कमाए थे. शुरुआती 15 दिनों में फिल्म सिर्फ डेढ़ करोड़ रुपये कमा पाई थी. लेकिन, बाद के 15 दिनों में फिल्म 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. फिल्म का डायरेक्शन विशाल चतुर्वेदी ने किया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 04:45 PM (IST)
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