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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'तमीज में रहना चाहिए', कैलाश खेर का समय रैना-शेरोन वर्मा के कमेंट पर फूटा गुस्सा

'तमीज में रहना चाहिए', कैलाश खेर का समय रैना-शेरोन वर्मा के कमेंट पर फूटा गुस्सा

कैलाश खेर ने समय रैना-शेरोन वर्मा के कश्मीरी पंडित और बिहारी कमेंट पर गुस्सा जाहिर किया है. सिंगर ने नसीहत देते हुए कहा कि अपनी तमीज में रहना चाहिए कि किसी को कैसे हंसाना है. चलिए बताते हैं क्या कहा.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 07 Sep 2026 06:27 PM (IST)
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समय रैना और शेरोन वर्मा बीते दिनों 'इंडिया गॉट लेटेंट 2' में अपने बयानों की वजह से चर्चा में थे. दोनों कश्मीरी पंडित और बिहारी के कमेंट कर बुरा फंस गए थे. ये विवाद काफी गहरा गया था, जिसके बाद राजनेताओं ने भी उनके इस जोक की निंदा की थी. ऐसे में अब सिंगर कैलाश खेर ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि तमीज में रहना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि किसी को कैसे हंसाना है.

दरअसल, सिंगर कैलाश खेर ने हाल ही में समाचार एजेंसी एएनआई से बात की और इस दौरान उन्होंने समय रैना और शेरोन वर्मा के कश्मीरी पंडित और बिहारी जोक विवाद पर रिएक्शन दिया. कैलाश खेर ने कहा, 'अगर मैं आपको म्यूजिक के टर्म्स बताऊं तो ये सिर्फ ट्यून नहीं है. ये ऐसा कुछ है जो आपको हंसाता है. ये अनुशासन का भी एक रूप है. आपको म्यूजिक सुनते रहना चाहिए. अगर म्यूजिक ट्यून सही नहीं होगी तो आप किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं.'

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तमीज में रहना चाहिए...

कैलाश खेर आगे कहते हैं, 'तो इसलिए मनुष्य को चैतन्य में रहना चाहिए. तमीज में रहना चाहिए और अपनी तमीज से सब बात करें तो सबको इतना तो पता ही है कैसे जीना है... कैसे हंसना है और कैसे हंसाना है.... कैसे किसी का दिल जीतना है?' सिंगर ने आगे अपनी लाइफ जर्नी का उदाहरण देते हुए कहा, 'मैंने अपने जीवन में हमेशा नरम रहने की कोशिश की. 

कैलाश खेर कहते हैं, 'आलोचनाएं भी होंगी, नफरत करने वाले और जलने वाले भी होंगे. तब आपको एहसास होगा कि आप बहुत आगे आ गए हो.'

 
 
 
 
 
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समय रैना और शेरोन वर्मा का कमेंट

बहरहाल, अगर बात की जाए समय रैना और शेरोन वर्मा के विवादित कमेंट के बारे में तो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के एक एपिसोड में कॉमेडियन शेरोन वर्मा पहुंची थीं. इस दौरान समय और शेरोन के बीच काफी मजाक मस्ती देखी गई. दोनों ने एक दूसरे के रूट्स पर जोक मारा. समय ने उन्हें बिहारी कह कर जोक किए तो शेरोन ने कश्मीरी पंडित पर कमेंट किया. इसके बाद शो की छोटी वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर आ गईं और इसकी काफी आलोचनाएं होने लगी. मामला इतना आगे बढ़ गया कि इसने राजनीतिक रूप ले लिया था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 07 Sep 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Kailash Kher Samay Raina
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