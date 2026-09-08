तेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल

तेलंगाना के मंत्री वकिटी श्रीहरि का एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो तेलंगाना विधानसभा का है जिसमें वो सीनियर IAS अधिकारी नवीन मित्तल के पर्सनल सेक्रेटरी (PS) राजू के अचानक गिर जाने पर उन्हें सीपीआर देते नजर आ रहे हैं.

दरअसल नवीन मित्तल के पीएस अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. मंत्री वकिटी श्रीहरि नो बिना देर किए उन्हें सीपीआर देना शुरू किया. उसके बाद उन्होंने मेडिकल स्टाफ को बुलाया और पीएस को तुरंत एंबुलेंस में अस्पताल ले जाया गया.

VIDEO | Hyderabad: Telangana Minister Vakiti Srihari gives CPR to Principal Secretary Navin Mittal's PS after he collapsed in the Assembly.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/e98XMHqh8w — Press Trust of India (@PTI_News) September 8, 2026

मंत्री ने की मदद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीहरि ने राजू को परेशानी में देखकर जरा भी देर नहीं की और तेलंगाना विधानसभा परिसर में ही उन्हें CPR दिया. इसके बाद मंत्री ने मेडिकल स्टाफ़ को बुलाया और यह सुनिश्चित किया कि राजू को आगे का इलाज मिल सके. बाद में मेडिकल स्टाफ की मदद से राजू को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया.

वायरल हुआ वीडियो

मंत्री का इस तरह से तुरंत मदद करना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. मुश्किल समय में मदद करने से लोगों का ध्यान खींचा है.

क्या होता है सीपीआर

CPR एक इमरजेंसी, जान बचाने वाली प्रक्रिया है, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की धड़कन और सांसें रुक जाती हैं (कार्डियक अरेस्ट). यह दिल के सामान्य रूप से काम करने या बेहतर मेडिकल मदद मिलने तक, हाथों से दिमाग और शरीर के जरूरी अंगों तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाता है.



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