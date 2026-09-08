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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल

तेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल

तेलंगाना के मंत्री वकिटी श्रीहरि ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हर किसी की नजरें उन्हीं पर टिके गई हैं. उन्होंने एक पीएस को सीपीआर देकर जान बचाई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 08 Sep 2026 01:30 PM (IST)
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तेलंगाना के मंत्री वकिटी श्रीहरि का एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो तेलंगाना विधानसभा का है जिसमें वो सीनियर IAS अधिकारी नवीन मित्तल के पर्सनल सेक्रेटरी (PS) राजू के अचानक गिर जाने पर उन्हें सीपीआर देते नजर आ रहे हैं.

दरअसल नवीन मित्तल के पीएस अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. मंत्री वकिटी श्रीहरि नो बिना देर किए उन्हें सीपीआर देना शुरू किया. उसके बाद उन्होंने मेडिकल स्टाफ को बुलाया और पीएस को तुरंत एंबुलेंस में अस्पताल ले जाया गया.

मंत्री ने की मदद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीहरि ने राजू को परेशानी में देखकर जरा भी देर नहीं की और तेलंगाना विधानसभा परिसर में ही उन्हें CPR दिया. इसके बाद मंत्री ने मेडिकल स्टाफ़ को बुलाया और यह सुनिश्चित किया कि राजू को आगे का इलाज मिल सके. बाद में मेडिकल स्टाफ की मदद से राजू को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया.

वायरल हुआ वीडियो
मंत्री का इस तरह से तुरंत मदद करना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. मुश्किल समय में मदद करने से लोगों का ध्यान खींचा है.

क्या होता है सीपीआर

CPR एक इमरजेंसी, जान बचाने वाली प्रक्रिया है, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की धड़कन और सांसें रुक जाती हैं (कार्डियक अरेस्ट). यह दिल के सामान्य रूप से काम करने या बेहतर मेडिकल मदद मिलने तक, हाथों से दिमाग और शरीर के जरूरी अंगों तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाता है.

ये भी पढ़ें: 'पुतिन ट्रंप को...', जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा, रख दी जंग रोकने की ये बड़ी शर्त

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 08 Sep 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
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