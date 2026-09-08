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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरहर महीने जोड़ें 55 रुपये, 60 के बाद मिलेगी 3000 की पेंशन

हर महीने जोड़ें 55 रुपये, 60 के बाद मिलेगी 3000 की पेंशन

रोज के 2 रुपये से भी कम बचाकर बुढ़ापे में हर महीने 3000 की पक्की पेंशन? सुनने में मुश्किल सा लगने वाला यह सरकारी स्कीम छोटे किसानों के लिए बहुत मददगाक साबित हो रही है. जान इसकी पूरी जानकारी.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 08 Sep 2026 11:50 AM (IST)
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  • किसानों को 60 वर्ष बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी.
  • 18-40 वर्ष किसान 55 रुपये मासिक योगदान कर सकते हैं.
  • प्रीमियम पीएम किसान निधि से अपने आप कटेगा.

खेत में जब तक किसान मेहनत करते रहते हैं. फसल अच्छी होती रहती है और वह कमाते रहते हैं. उनकी जिंदगी में सब ठीक रहता है. लेकिन जैसे-जैसे उम्र ढलने लगती है और शरीर पहले की तरह मेहनत नहीं कर पाता है. तब किसानों को चिंता सताने लगती है कि अब आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा? जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी होती है उनके पास तो पेंशन का सहारा होता है. लेकिन छोटे और सीमांत किसानों के पास ऐसा कुछ नहीं होता.

किसानों की इसी दिक्कत को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू की गई है जिसके तहत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर साल 36000 रुपये यानी कि महीने के 3000 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे. इस योजना में किसानों को 55 रुपये का योगदान देना होगा. चलिए आपको बताते हैं कैसे मिलेगा इस योजना में फायदा और कौन से किसान कर सकते हैं आवेदन.

कैसे मिलेगा योजना में फायदा?

पीएम किसान मानधन योजना में जुड़कर किसान अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं. इस योजना के तहत 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी किसान जुड़ सकता है. योजना में जुड़ने के लिए किसानों के पास 2 हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़ तक की खेती की जमीन होनी जरूरी है. 

अब कई किसानों के मन में सवाल आता है कि महीने के 55 रुपये कब देने हैं? तो आपको बता दें अगर कोई युवा किसान 18 साल की उम्र में इस स्कीम से जुड़ता है. तो उसे हर महीने सिर्फ 55 रुपये का प्रीमियम भरना होता है. उम्र के हिसाब से यह रकम थोड़ी बढ़ती है. जैसे 30 साल की उम्र पर करीब 100 रुपये और 40 साल की उम्र में अधिकतम 200 रुपये महीना. 

इस योजना में जितना पैसा आप अपनी जेब से डालेंगे ठीक उतना ही पैसा केंद्र सरकार भी आपके पेंशन खाते में अपनी तरफ से जमा करेगी. मतलब 50% आपकी बचत और 50% सरकार का योगदान. फिर जैसे ही आप 60 साल के होंगे हर महीने 3000 रुपये यानी साल के 36000 रुपये मिलेंगे.


हर महीने जोड़ें 55 रुपये, 60 के बाद मिलेगी 3000 की पेंशन

पीएम किसान सम्मान निधि से ऑटो-डेबिट 

देश में कई किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं. इस योजना में लाभ लेने वाला कोई किसान अगर पीएम किसान मानधन योजना में आवेदन करना चाहता है. तो उसे अलग से इसके लिए प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं होगी. जिन किसानों को पीएम किसान योजना के तहत साल में 6000 रुपये मिलते हैं वह उन्हीं 6000 रुपये में से अपने प्रीमियम के पैसे कटवा सकते हैं.

हालांकि इसके लिए किसानों को अपना पीएम किसान सम्मान निधि का खाता पीएम किसान मानधन योजना से लिंक करवाना होगा. जिसके बाद किसान सम्मान निधि वाले पैसे में से ही हर महीने का प्रीमियम अपने आप कट जाएगा और बाकी की रकम आपके पास आ जाएगी. इससे किस्त छूटने या पेनल्टी लगने का रिस्क भी खत्म हो जाता है.

यह भी पढ़ें: क्या होता है बफर स्टॉक, इसमें कितना प्याज रखती है सरकार?

कैसे करना होगा आवेदन?

इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको बस अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी जमीन के कागजात लेकर नजदीकी सीएससी यानी जन सेवा केंद्र जाना होगा. वहां वीएलई आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके तुरंत रजिस्ट्रेशन कर देगा और आपका पेंशन कार्ड जनरेट हो जाएगा. इसके लिए किसानों को अपनी जेब से कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होती. 


हर महीने जोड़ें 55 रुपये, 60 के बाद मिलेगी 3000 की पेंशन

इसके अलावा स्कीम में फैमिली सिक्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखा गया है. अगर पेंशन शुरू होने के बाद दुर्भाग्यवश किसान की मृत्यु हो जाती है. तो उसकी पत्नी को आधी पेंशन यानी 1500 रुपये प्रति माह पारिवारिक पेंशन के तौर में जीवनभर मिलती रहेगी. वहीं अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहे. तो उसका जमा पैसा ब्याज समेत वापस मिल जाता है. 

यह भी पढ़ें: कैसे होती है लाल मूली की खेती, इसके लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 08 Sep 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Pension Scheme Pm Kisan Mandhan Yojana Scheme For Farmers
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