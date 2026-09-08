मांगकर कपड़े पहने, राजाओं की तरह विएना में निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल

कांग्रेस सांसद शशि थरूर हाल ही में विएना में मलयाली समुदाय के साथ ओणम का जश्न मनाने के लिए 'प्रोसी' (Prosi) नाम के एक मलयाली रेस्टोरेंट में शामिल हुए. इस कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इस दौरान कांग्रेस सासंद ट्रेडिशनल कपड़ों में नजर आए जो उन्होंने किसी से उधार लिए.

थरूर ने सोशल मीडिया पर जश्न की झलकियां शेयर कीं और विएना में बिताए अपने समय और वहां के समुदाय के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया. उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि उन्होंने यह बताने से परहेज किया कि केरल और भारत के अन्य हिस्सों में ओणम का जश्न दस दिन से भी पहले खत्म हो चुका था.

मांगकर पहने कपड़े

शशि थरूर ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, वीकेंड पर विएना में मलयाली लोगों के चलाए जा रहे 'प्रोसी' रेस्टोरेंट में ओणम का सेलिब्रेशन (जो थोड़ा देर से हो रहा था) मनाने गया था. इस मौके के लिए कपड़े उधार लिए और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया, इनमें काफी संख्या में उत्सुक ऑस्ट्रियाई लोग भी शामिल थे!

Was in Vienna on the weekend for a belated Onam celebration at the Malayali-run Prosi restaurant. Borrowed clothes for the occasion and addressed the gathering, which included a fair number of curious Austrians! pic.twitter.com/oCHuelSjb0 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 7, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट

कुछ यूजर्स ने इस जश्न का स्वागत करते हुए इसे मलयाली समुदाय के विदेशों में अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का उदाहरण बताया, वहीं दूसरों ने इस कार्यक्रम के कुछ पहलुओं की आलोचना की. एक कमेंट करने वाले ने सवाल उठाया कि क्या यह जश्न सार्वजनिक जगह पर होना चाहिए था; उन्होंने खासकर सार्वजनिक सड़क पर छाते और पारंपरिक कपड़ों के साथ किए गए पारंपरिक उत्सव पर आपत्ति जताई. यूज़र का कहना था कि ऐसी गतिविधियां किसी निजी जगह पर आयोजित की जा सकती थीं.

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