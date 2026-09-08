Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामांगकर कपड़े पहने, राजाओं की तरह विएना में निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल

मांगकर कपड़े पहने, राजाओं की तरह विएना में निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विएना में ओनम मनाया है. उन्होंने इस सेलिब्रेशन की फोटोज और वीडियो शेयर की हैं. उनका अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 08 Sep 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस सांसद शशि थरूर हाल ही में विएना में मलयाली समुदाय के साथ ओणम का जश्न मनाने के लिए 'प्रोसी' (Prosi) नाम के एक मलयाली रेस्टोरेंट में शामिल हुए. इस कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इस दौरान कांग्रेस सासंद ट्रेडिशनल कपड़ों में नजर आए जो उन्होंने किसी से उधार लिए.

थरूर ने सोशल मीडिया पर जश्न की झलकियां शेयर कीं और विएना में बिताए अपने समय और वहां के समुदाय के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया. उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि उन्होंने यह बताने से परहेज किया कि केरल और भारत के अन्य हिस्सों में ओणम का जश्न दस दिन से भी पहले खत्म हो चुका था.

मांगकर पहने कपड़े
शशि थरूर ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, वीकेंड पर विएना में मलयाली लोगों के चलाए जा रहे 'प्रोसी' रेस्टोरेंट में ओणम का सेलिब्रेशन (जो थोड़ा देर से हो रहा था) मनाने गया था. इस मौके के लिए कपड़े उधार लिए और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया, इनमें काफी संख्या में उत्सुक ऑस्ट्रियाई लोग भी शामिल थे!

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट
कुछ यूजर्स ने इस जश्न का स्वागत करते हुए इसे मलयाली समुदाय के विदेशों में अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का उदाहरण बताया, वहीं दूसरों ने इस कार्यक्रम के कुछ पहलुओं की आलोचना की. एक कमेंट करने वाले ने सवाल उठाया कि क्या यह जश्न सार्वजनिक जगह पर होना चाहिए था; उन्होंने खासकर सार्वजनिक सड़क पर छाते और पारंपरिक कपड़ों के साथ किए गए पारंपरिक उत्सव पर आपत्ति जताई. यूज़र का कहना था कि ऐसी गतिविधियां किसी निजी जगह पर आयोजित की जा सकती थीं.

ये भी पढ़ें: मणिपुर के म्यूजिशियन की हत्या पर राहुल गांधी भड़के, 'क्या हम यहां...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Onam SHashi Tharoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु विधानसभा में घमासान, DMK विधायकों को मार्शलों ने सदन से निकाला
तमिलनाडु विधानसभा में घमासान, DMK विधायकों को मार्शलों ने सदन से निकाला
इंडिया
मणिपुर के म्यूजिशियन की हत्या पर राहुल गांधी भड़के, 'क्या हम यहां...'
मणिपुर के म्यूजिशियन की हत्या पर राहुल गांधी भड़के, 'क्या हम यहां...'
इंडिया
कौन से 2 नेताओं को पसंद करते हैं नितिन गडकरी, खुद किया खुलासा
कौन से 2 नेताओं को पसंद करते हैं नितिन गडकरी, खुद किया खुलासा
इंडिया
देखते ही देखते गंगा में समा गया मंदिर, बंगाल का वीडियो वायरल
देखते ही देखते गंगा में समा गया मंदिर, बंगाल का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Sandeep Chaudhary: दिल्ली में हादसा नहीं, हत्या हुई !।।Satya Niketan Building Collapse। Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देखते ही देखते गंगा में समा गया मंदिर, बंगाल का वीडियो वायरल
देखते ही देखते गंगा में समा गया मंदिर, बंगाल का वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा छात्रसभा के ड्रेस कोड में लाल की जगह अब नीला रंग, क्या हैं मायने?
सपा छात्रसभा के ड्रेस कोड में लाल की जगह अब नीला रंग, क्या हैं मायने?
इंडिया
मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार
मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार
बॉलीवुड
‘राज’ के बाद क्यों मालिनी शर्मा ने छोड़ी थी एक्टिंग? अब सालों बाद वजह का किया खुलासा
‘राज’ के बाद क्यों मालिनी शर्मा ने छोड़ी थी एक्टिंग? खुद बता दी वजह
क्रिकेट
सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट
सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट
दिल्ली NCR
BRICS Summit से पहले दिल्लीवालों के लिए जरूरी सलाह, जरूर पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
BRICS Summit से पहले दिल्लीवालों के लिए जरूरी सलाह, जरूर पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
इंडिया
कौन से 2 नेताओं को पसंद करते हैं नितिन गडकरी, खुद किया खुलासा
कौन से 2 नेताओं को पसंद करते हैं नितिन गडकरी, खुद किया खुलासा
Home Tips
How To Store Bhindi: फ्रिज में भिंडी हो जाती है चिपचिपी? 1 आसान ट्रिक से रखें फ्रेश
फ्रिज में भिंडी हो जाती है चिपचिपी? 1 आसान ट्रिक से रखें फ्रेश
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget