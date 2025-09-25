बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर ‘जॉली एलएलबी 3’ राज कर रही है तो वहीं मलयालम फिल्म लोकाह: चैप्टर 1 - चंद्रा सिनेमाघरों में लगभग एक महीना पूरा करने के बावजूद भी दमदार परफॉर्म कर रही है. हालांकि इन सबके बीच निशानची, मिराई और डेमन स्लेयर की कमाई अब गिर रही है. चलिए यहां जानते हैं इन सभी फिल्मों का बुधवार का कितना कलेक्शन रहा है.

‘जॉली एलएलबी 3’ ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन?

अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर कोर्टरूम ड्रामा ‘जॉली एलएलबी 3’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं. इस दौरान इस फिल्म ने अच्छी कमाई कर ली है. बता दें कि सोमवार को फिल्म का कलेक्शन 5.5 करोड़ रुपये था. वहीं मंगलवार को इसने 6.61 करोड़ की कमाई की.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 4.75 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की 6 दिनों की कुल कमाई अब 69.75 करोड़ रुपये हो गई है.

निशानची ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन?

निर्देशक अनुराग कश्यप की 19 सितंबर को रिलीज़ हुई निशानची का बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हाल है, फिल्म की शुरुआत ही काफी निराशाजनक हुई थी और उसके बाद भी इसके कलेक्शन में कोई तेजी नहीं आई. इस फिल्म ने सोमवार को महज 0.12 लाख रुपये का बिजनेस किया था. वहीं मंगलवार को इसने 0.06 हजार ही कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक निशानची ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 5 हजार का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ इसकी 6 दिनों की कुल कमाई अब 1.16 करोड़ रुपये हो गई है.

मिराई ने दूसरे बुधवार कितनी की कमाई?

तेजा सज्जा और मंचू मनोज स्टारर तेलुगु फिल्म मिराई 11 सितंबर को रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म ने 13 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ दमदार शुरुआत की थी. पहले हफ्ते में इसने 65.1 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद दूसरे सोमवार को इसकी कमाई 1.8 करोड़ रुपये रही. जबकि दूसरे मंगलवार यानी 12वें दिन इसने 1.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मिराई ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 1.50 करोड़ रुपये की कमाई की है.

इसी के साथ मिराई की 13 दिनों की कुल कमाई अब 84.05 करोड़ रुपये हो गई है.

डेमन स्लेयर ने दूसरे बुधवार कितनी की कमाई?

जापानी एनीमे फिल्म ‘डेमन स्लेयर’ ने सिनेमाघरों में 13 दिन पूरे कर लिए हैं. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 53.4 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. लेकिन दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है. जहां दूसरे सोमवार डेमन स्लेयर ने 80 लाख रुपये का कलेक्शन किया तो वहीं दूसरे मंगलवार यानी 12वें दिन इसका कारोबार 95 लाख रुपये का रहा.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक डेमन स्लेयर ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 64 लाख रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ डेमन स्लेयर की 13 दिनों की कुल कमाई अब 64.84 करोड़ रुपये हो गई है.

लोकाह: चैप्टर 1 - चंद्रा ने चौथे बुधवार कितनी की कमाई?

कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर मलयालम की पहली महिला सुपरहीरो फिल्म लोकाह: चैप्टर 1 - चंद्रा को रिलीज हुए एक महीना पूरा होने वाला है और ये अब भी शानदार परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते 54.7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया था. दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 47 करोड़ रुपये रही. वहीं तीसरे हफ्ते में इसने 27.1 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद चौथे सोमवार को इसने 1.25 करोड़ का कारोबार किया था. वहीं चौथे मंगलवार को इसका कलेक्शन 1.15 करोड़ रुपये रहा.