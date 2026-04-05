ओटीटी पर छाई 15 साल पुरानी ये सीरीज, आईएमडीबी रेटिंग है धांसू, जानिए कहां हो रही स्ट्रीम

कुछ फिल्में और सीरीज़ ऐसी होती हैं, जो रिलीज़ हुए सालों बाद भी दर्शकों और फैंस के बीच चर्चा में बनी रहती हैं. उनकी कहानी, किरदार और खास पलों का जादू समय के साथ फीका नहीं पड़ता. आज हम आपको एक ऐसी ही सीरीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 15 साल पुरानी होने के बावजूद अब भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग में है. आइए जानते हैं, यह सीरीज़ कहां स्ट्रीम हो रही है.

15 साल पहले हुई थी रिलीज

दरअसल, इस सीरीज का नाम है 'गेम ऑफ थ्रोन्स'. इस सीरीज का पहली सीजन साल 2011 में रिलीज हुआ था. ये एक अमेरिकी टीवी सीरीज है, जो George R. R. Martin की किताब A Song of Ice and Fire पर बेस्ड है.

बता दें, इस सीरीज के टोटल 8 सीजन रिलीज हो चुके हैं और इसमें टोटल 73 एपिसोड हैं. इस सीरीज में कई कलाकारों ने दमदार अभिनय किया है. इसके हर एक एपिसोड में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा. मजेदार एक्शन के साथ साथ इसमें इमोशन का भी शानदार मेल है.

क्या है कहानी?

'गेम ऑफ थ्रोन्स' में वेस्टर्स द्वीप की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें सात राज्य होते हैं. कुछ हिस्सा नॉर्थ और कुछ साउथ का है. सातों राज्यों की राजधानी किंग्स लैंडिंग है. आयरन थ्रोन यानी किंग्स लैंडिंग के सिंघासन पर कब्जा करने के लिए शासक एक-दूसरे से संघर्ष करते हैं.

ओटीटी पर कहां हो रही स्ट्रीम?

'गेम ऑफ थ्रोन्स' ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. लाखों लोगों ने इसे पसंद किया. ये सीरीज टॉप 10 की ट्रेंडिग लिस्ट में नंबर 2 पर है. शो को पांच भाषाओं में देखा जा सकता है अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़. इसकी IMDb रेटिंग 9.2 है. अगर आप एक्शन और सस्पेंस पसंद करते हैं और कुछ नया देखना चाहते हैं, तो इस सीरीज को आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूरू शामिल कर सकते हैं.