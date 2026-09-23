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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी2026 की नंबर 1 भारतीय वेब-सीरीज बनी 'वेटिंग है', ओपनिंग वीक में बनाया नया ऑल-टाइम रिकॉर्ड

2026 की नंबर 1 भारतीय वेब-सीरीज बनी 'वेटिंग है', ओपनिंग वीक में बनाया नया ऑल-टाइम रिकॉर्ड

एक्टर दिव्येंदु शर्मा की सीरीज वेटिंग है हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई है. ये 2026 की नंबर 1 भारतीय वेब-सीरीज बन गई है. सीरीज ने सबसे ज्यादा ओपनिंग-वीक व्यूअरशिप का रिकॉर्ड अपने नाम किया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 07:12 PM (IST)
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'वेटिंग हैं' एक हिंदी क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज है जो भारतीय रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग स्कैम और आम आदमी की परेशानियों पर बेस्ड है. ये सीरीज 16 सितंबर रिलीज हुई थी और ये अब इंडिया की नंबर 1 वेब सीरीज बन गई है.

2026 की नंबर 1 भारतीय वेब-सीरीज बनी 'वेटिंग है' 
ओरमैक्स स्ट्रीमव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक, वेब-सीरीज 'वेटिंग है' ने साल 2026 में अब तक रिलीज हुई सभी भारतीय वेब-सीरीज में सबसे ज्यादा ओपनिंग-वीक व्यूअरशिप का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इस सीरीज को अपने पहले हफ्ते में ही 58 लाख (5.8 मिलियन) यूनिक व्यूअर्स मिले हैं. सीरीज को दर्शको से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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सीरीज का कास्ट
इस सीरीज की बात करें तो इसमें दिव्येंदु शर्मा, भुवन अरोड़ा, कुमुद मिश्रा, हर्षिता गौर और विजय मौर्य जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. इसे समीर विद्वंस ने डायरेक्ट किया है.

वेटिंग है की कहानी
वेटिंग है कि कहानी दो ऐसे युवाओं के इर्द-गिर्द घूमती है जो कानून के दो अलग-अलग छोर पर हैं. अफरोज़ हम्ज़ा (भुवन अरोड़ा) एक  टेक/कंप्यूटर एक्सपर्ट है जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता है जिससे तत्काल टिकट आसानी से बुक हो जाते हैं. उसका मामा इस तकनीक में बिजनेस देखता है और देखते ही देखते ये एक बड़ा स्कैम बन जाता है.

 
 
 
 
 
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वहीं, दूसरी ओर, सुगम मिश्रा (दिव्येंदु शर्मा) पटना में तैनात एक ईमानदार आरपीएफ (RPF) कांस्टेबल हैं, जो इस पूरे रैकेट और कालाबाजारी का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं. ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो और mx प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है.

दिव्येंदु शर्मा ने सीरीज में शानदार काम किया है. वो इन दिनों अपनी फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर भी चर्चा में हैं. उनकी ये फिल्म 4 सितंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी और ये अभी भी सिनेमाघरों में धमाल मचाती नजर आ रही हैं. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 23 Sep 2026 07:12 PM (IST)
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