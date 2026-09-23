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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीबिग बॉस मलयालम 7 की कंटेस्टेंट रेणु सुधी ICU में भर्ती, ब्रेस्ट कैंसर से हैं पीड़ित

बिग बॉस मलयालम 7 की कंटेस्टेंट रेणु सुधी ICU में भर्ती, ब्रेस्ट कैंसर से हैं पीड़ित

बिग बॉस मलयालम 7 की कंटेस्टेंट रेणु सुधी ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं. पांचवीं कीमोथेरेपी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 23 Sep 2026 04:59 PM (IST)
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बिग बॉस मल्यालम के सीजन 7 की कंटेस्टेंट रेनु सुधी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं. उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, जिसकी जानकारी उन्होंने इसी साल जून में साझा की थी. वे कीमोथेरेपी के पांच राउंड्स से गुजर चुकी हैं. पांचवी कीमो के बाद उन्हें उम्मीद थी कि आखिरी कीमो के बाद वो ठीक हो जाएंगी. लेकिन पांचवी कीमो के बाद उनकी सेहत काफी खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें केरल के कोट्टायम मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती करना पड़ा.  

दोस्त ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी

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रेणु की दोस्त और बिग बॉस मल्यालम 7 में उनकी साथी कंटेस्टेंट सारिका केबी ने सोशल मीडिया वीडियो के जरिए उनकी सेहत के बारे में बताया है. सारिको को रेणु की बहन से उनकी तबीयत के बारे में पता चला है.

सारिका ने बताया, ‘पहले कीमो के बाद रेणु करीब 10 दिन आराम करती थीं और उनकी तबीयत ठीक होने लगती थीं. वह वीडियो बनाती थीं और लोगों के मैसेज का जवाब भी देती थीं. लेकिन पांचवीं कीमो के बाद करीब 10 दिन गुजरने के बाद भी रेणु ठीक से उठ नहीं पा रही हैं. उन्हें खाने में भी परेशानी हो रही है. इसलिए उनके शरीर में पीआईसीसी लाइन लगाई गई है.’

 
 
 
 
 
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सारिका ने ये भी बताया कि डॉक्टरों का कहना है कि रेणु का शरीर अभी अगली कीमो नहीं झेल सकता है. सारिका ने लोगों से रेणु के लिए प्रार्थना करने की अपील की है.

15 साल की उम्र में महसूस हुई थी गांठ

रेणु ने इसी साल अपनी ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी दी थी. लेकिन उनकी इस बीमारी की जड़ काफी पुरानी है. जब वे मात्र 15 साल की थीं, तब उन्हें ब्रेस्ट में एक गांठ महसूस हु थी.

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उस वक्त रेणु ने इसे सीरियसली नहीं लिया. बाद में जब परिवार को इस बारे में पता चला और उन्हें कोट्टायन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, तब डॉक्टर्स ने बताया कि फ्यूचर में ये गांठ कैंसर की वजह बन सकती है.  

कैंसर के बारे में घर में किसी को नहीं बताया था

जून 2023 में उनके पति और कॉमेडियन कोल्लम सुधी के गुजर जाने के बाद जब उन्होंने फिर चेकअप करवाया तब पता चला कि उन्हें कैंसर है. इसके बाद भी उन्होंने दो-तीन दिन तक घर पर किसी को इस बात की जानकारी नहीं दी थी.

उनके बर्ताव में बदलाव दिखने पर उनकी मैनेजर करिश्मा ने उनकी बहन से बात की, तब जाके परिवार को उनके कैंसर के बारे में पता चला. इलाज के दौरान डॉक्टर ने जल्द से जल्ड कीमोथेरेपी करवाने की सलाह दी, तब उनकी कीमो शुरू हुई.

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इलाज में आई आर्थिक परेशानी

जून में बीमारी के बारे में बताते हुए उन्होंने इलाज के खर्च को लेकर अपनी परेशानी बताई थी. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए आर्थिक मदद भी मांगी थी. साथ ही महिलाओं को सलाह दी थी कि शरीर में कोई भी गांठ महसूस हो तो चेकअप जरूर करवाएं, चाहे गांठ में दर्द न होता हो.

कौन हैं रेणु सुधी

रेणु सुधी का असली नाम रेशमा पी थैंकचेन है, वे एक कंटेट क्रिएटर हैं. उनके पति कोल्लम सुधी एक कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, जिनकी 2023 में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी. बाद में रेणु सुधी बिग बॉस मलयालम सीजन 7 में भी आईं. लेकिन जल्द ही वे खेल से बाहर हो गई, लेकिन इसके बाद लोग उन्हें जानने लगे थे.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 23 Sep 2026 04:34 PM (IST)
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Renu Sudhi
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